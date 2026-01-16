Zece persoane, luate prin surprindere de CNA. Un local, construit ilegal în centrul istoric al capitalei

Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară acțiuni de urmărire penală în raza capitalei într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada Eugen Doga, zonă istorică a municipiului, scrie anticoruptie.md. Perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe proprietate publică și recepția finală în lipsa actelor permisive în condițiile în care construcția era sistată în baza unui act de control al Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST).

„La moment, 10 persoane au statut de bănuit printre care șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor din cadrul Ministerului Culturii, beneficiarul localului, reprezentantul unui agent economic și mai mulți responsabili de lucrările tehnice. Ofițerii de urmărire penală documentează încălcările admise de persoanele bănuite prin prisma săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 257 alin (2) si art. 257/1 alin (2) din Codul penal – ”Executarea necalitativă a construcţiilor””, anunță oamenii legii.

Acțiunile de urmărire penală se desfășoară sub conducerea procesuală a Procuraturii mun. Chișinău, iar bănuiții urmează a fi escortați la sediul CNA pentru audieri.