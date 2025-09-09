Viorel Cernăuțeanu: „100 de milioane de dolari este doar a treia parte din suma investită de Rusia în procesul electoral din R. Moldova”

 Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a acordat un interviu în exclusivitate Agenției Informaționale de Stat „MOLDPRES”. În cadrul acestuia, conducerea Poliției Naționale a vorbit despre campania „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”, protestele regizate de gruparea criminală Șor, miza Federației Ruse în alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, tentativele de destabilizare, schemele de corupere electorală și implicarea reprezentanților cultelor religioase în campania electorală.

MOLDPRES: Domnule Viorel Cernăuțeanu, Poliția Națională a lansat campania „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”, cu trei săptămâni înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. De ce este nevoie de o asemenea acțiune a oamenilor legii și ce obiective urmăriți?

Viorel Cernăuțeanu: Această campanie va cuprinde mai multe activități de informare și comunicare, mesaje și spoturi video. Poliția își dorește ca toți cetățenii să fie informați despre o ilegalitate sau despre un act care s-ar încadra într-o faptă ilegală. Ne dorim ca oamenii să perceapă această informație ca o formă de prevenire și să nu comită acțiuni ilegale… CITIȚI interviul integral pe moldpres.md


