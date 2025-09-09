Zvon fals: „Maia Sandu va trimite 700 de voluntari în Ucraina”

În ultimele săptămâni, pe rețelele sociale și pe anumite site-uri obscure a început să circule un zvon potrivit căruia, dacă partidul PAS va câștiga alegerile parlamentare din 28 septembrie, președinta Maia Sandu ar urma să trimită 700 de voluntari din Republica Moldova pe frontul din Ucraina.

Potrivit experților consultați de portalul Stopfals.md, această informație este falsă și face parte dintr-o campanie de manipulare menită să sperie cetățenii și să le creeze neîncredere față de procesul electoral. Nicio instituție oficială din Republica Moldova nu a anunțat vreodată un asemenea plan, iar legislația națională nu oferă președintelui atribuții pentru a lua o astfel de decizie.

Valeriu Pașa, președintele comunității de experți WatchDog.MD, a explicat pentru Stopfals.md că asemenea falsuri fac parte dintr-o strategie de dezinformare venită din exterior:

„Cum a răspuns Rusia la suportul extraordinar oferit de liderii europeni R. Moldova? Cu singura lor armă care precis împușcă – dezinformarea. Tipic tacticilor rusești de dezinformare – bagă o cifră care să bată la ochi, ”spală” minciuna prin câteva surse obscure, ca să îi pierzi urma. La final o dau pe instituții de ”presă” chipurile mai legitime. Așa încearcă să murdărească susținerea europeană și să schimbe tema. Iar ne sperie cu războiul, în timp ce chiar ei sunt singurii care încearcă să ne atragă în conflict”, a spus expertul.

Totodată, Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Președinției, a dezmințit informația într-un comentariu pentru Stopfals.md:

„Așa cum a menționat anterior și președinta Maia Sandu, vom avea parte de multe falsuri și sperietori în această campanie. Acest nou fals nu face decât să confirme planul unor actori rău intenționați de a manipula opinia publică. Să fim vigilenți – asta contează cel mai mult” – menționează purtătorul de cuvânt.

Astfel de narațiuni manipulative apar frecvent în perioada electorală, când societatea este mai vulnerabilă la zvonuri. Specialiștii recomandă cetățenilor să consulte surse sigure de informare și să nu distribuie mesaje neverificate, pentru a nu contribui la răspândirea dezinformării.