Doi vicepreședinți ai Consiliului Raional Florești, Vrej Martirosian și Aliona Cojocaru au fost eliberați din funcție

Consiliul Raional Florești a decis, în ședința extraordinară din 29 octombrie 2025, eliberarea din funcție, înainte de termen, a vicepreședinților Vrej Martirosian și Aliona Cojocaru, ca parte a procesului amplu de reorganizare administrativă. Măsura este justificată de necesitatea eficientizării activității executive și alinierea structurii raionale la noile realități economice și demografice.

Deciziile de eliberare din funcție a celor doi vicepreședinți au fost adoptate în baza propunerii președintelui raionului Florești și în conformitate cu Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, care prevede posibilitatea încetării mandatului vicepreședinților prin votul majorității consilierilor aleși.

Potrivit proiectelor de decizie, măsura se înscrie în contextul mai larg al modificării structurii și organigramei aparatului președintelui raionului și al subdiviziunilor subordonate. Noua structură prevede reducerea numărului de vicepreședinți de la trei la unul, o schimbare menită să crească randamentul administrativ și să elibereze resurse bugetare importante pentru investiții în domenii prioritare, precum educația, infrastructura și sănătatea.

În nota de fundamentare anexată deciziei, se menționează că scăderea populației raionului la circa 53.000 de locuitori, conform recensământului din 2024, justifică ajustarea aparatului administrativ la necesitățile reale ale comunității. Totodată, reforma „Restart” și transferul competențelor spitalelor raionale către nivelul central au redus volumul de atribuții executive la nivel local, ceea ce a făcut ca menținerea a trei vicepreședinți să nu mai fie justificată.

În același document se arată că prin reorganizare se vor obține economii de aproximativ 1,588 milioane lei anual, bani ce urmează a fi redirecționați către proiecte sociale și de dezvoltare: modernizarea instituțiilor de învățământ, reparația drumurilor locale, burse pentru elevi și sprijin pentru familiile social-vulnerabile.

Conform deciziilor Consiliului, încetarea raporturilor de serviciu pentru Vrej Martirosian și Aliona Cojocaru a fost avizată în comisiile de specialitate și susținută prin votul majorității consilierilor prezenți.