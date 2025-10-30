Și-a maltratat concubina, inclusiv aplicându-i o lovitură cu o sticlă în cap. Inculpatul – trimis după gratii.

Oficiul Florești al Procuraturii Soroca anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat acuzat de violență în familie. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, în seara lui 12 iulie 2025, bărbatul, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică în una din localitățile raionului Florești, a intrat în domiciliul său, unde locuia împreună cu concubina sa. În rezultatul unei cerți ce a apărut între cei doi, intenţionat, i-a aplicat ultimei o lovitură cu o sticlă în regiunea capului, după care i-a aplicat multiple lovituri cu pumnii și picioarele peste diferite părți ale corpului, cauzându-i victimei suferinţe fizice și psihice.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală, victimei i-au fost cauzate vătămări corporale uşoare.

În cadrul cercetării judecătorești, bărbatul și-a recunoscut integral vinovăția în comiterea infracțiunii încriminate.

Este de menționat că inculpatul nu este la prima condamnare, anterior fiind condamnat pentru o infracțiune similară și pentru alte fapte ilegale.

Sentința este cu drept de atac la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile din data pronunțării.

Îndemnăm persoanele care au de suferit în urma violenței domestice să denunțe faptele ilegale. Protejarea victimelor și tragerea la răspundere a agresorilor rămân priorități ale Procuraturii.