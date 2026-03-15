O vânzătoare condamnată după ce a transferat peste 40 mii de lei din terminalul magazinului la loterie

O vânzătoare care lucra într-un magazin alimentar dintr-un sat din nordul Republicii Moldova a fost condamnată după ce a transferat, în doar patru zile, 41.500 de lei din terminalul de plăți al magazinului pe contul său personal de jocuri online.

Sentința a fost pronunțată la 12 martie 2026 de Judecătoria Soroca, sediul Florești. Instanța a stabilit că faptele au avut loc în perioada 23–26 septembrie 2025, când femeia era angajată în calitate de vânzătoare și avea acces la terminalul de plăți instalat în magazin pentru achitarea serviciilor.

Profitând de accesul la terminal, aceasta a efectuat mai multe tranzacții către contul său personal de pe o platformă online de jocuri de noroc. Transferurile au fost realizate în sume diferite, de la câteva sute de lei până la mii de lei.

Lipsa banilor a fost descoperită la 26 septembrie 2025, când reprezentantul companiei care gestiona terminalul a venit la magazin pentru a ridica încasările și a observat diferențe mari între suma din cont și banii din aparatul de casă. În urma discuțiilor, vânzătoarea a recunoscut că, în perioada în care a lucrat singură la magazin, a efectuat repetat transferuri către contul său de jocuri, unde a pierdut banii la jocuri de noroc.

Instanța a stabilit că acțiunile acesteia întrunesc elementele infracțiunii de delapidare a averii străine, comisă cu folosirea situației de serviciu. La stabilirea pedepsei, judecătorul a ținut cont de faptul că inculpata și-a recunoscut vina și nu avea antecedente penale.

În final, aceasta a fost condamnată la o amendă de 640 de unități convenționale, echivalentul a 32.000 de lei. Totodată, instanța i-a interzis să ocupe anumite funcții sau să desfășoare anumite activități pentru o perioadă de doi ani.

De asemenea, femeia va trebui să achite prejudiciul material de 41.500 de lei cauzat administratorului magazinului. Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.