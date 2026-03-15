De ce apare acel strat alb pe ciocolată: e semn că s-a stricat sau poate fi consumată?

Publicația elvețiană Blick, parte a Grupului Ringier, explică faptul că acest fenomen este cunoscut în industria alimentară sub numele de „înflorirea ciocolatei” (chocolate bloom). El apare în special atunci când produsul este expus la temperaturi nepotrivite sau este depozitat în condiții care nu sunt ideale.

În astfel de situații, structura internă a ciocolatei se modifică ușor, iar pe suprafața tabletei pot apărea pete sau o peliculă albicioasă. Specialiștii în siguranță alimentară subliniază că există două tipuri principale de „înflorire” care pot afecta aspectul ciocolatei.

„Înflorirea de grăsime”, unul dintre cele mai comune motive

Primul tip este așa-numita „înflorire de grăsime”. Aceasta apare atunci când ciocolata este expusă pentru o perioadă scurtă la temperaturi mai ridicate decât cele recomandate.

În aceste condiții, untul de cacao din interiorul produsului începe să se topească ușor și migrează spre suprafața tabletei. După ce ciocolata se răcește din nou, grăsimea se cristalizează și lasă în urmă o peliculă albă sau pete deschise la culoare.

Autoritățile canadiene pentru siguranța alimentelor explică faptul că acest strat nu reprezintă un pericol pentru sănătate. Totuși, textura sau gustul ciocolatei se pot modifica ușor, devenind uneori mai uscate sau diferite față de produsul original.

Ce este „înflorirea de zahăr”

Un alt tip de modificare apare atunci când ciocolata este depozitată la temperaturi prea scăzute, de exemplu în frigider.

În momentul în care este scoasă din frigider și lăsată la temperatura camerei, pe suprafața rece a ciocolatei se formează condens. Apa dizolvă o parte din zahărul din produs, iar după evaporare rămân cristale mici care creează o peliculă albicioasă sau gri, cu aspect ușor granulat.

Acest fenomen este cunoscut drept „înflorirea de zahăr” și este, de asemenea, o schimbare de structură a ingredientelor din ciocolată, nu un semn că produsul s-a stricat.

Cum ar trebui păstrată corect ciocolata

Pentru a preveni apariția acestor pete, specialiștii recomandă câteva reguli simple de depozitare.

Potrivit Canadian Food Inspection Agency, temperatura ideală pentru păstrarea ciocolatei este între 12 și 20 de grade Celsius. În plus, produsul ar trebui ținut într-un loc răcoros, uscat și ferit de schimbări bruște de temperatură.

Umiditatea poate contribui și ea la apariția petelor, motiv pentru care ciocolata nu ar trebui expusă la medii prea umede sau la variații rapide de temperatură.

Este sigură de mâncat ciocolata cu strat alb?

În majoritatea situațiilor, da. Experții în siguranță alimentară spun că aceste modificări sunt doar rezultatul schimbărilor din structura grăsimilor sau a zahărului din produs.

Spre deosebire de alte alimente, ciocolata conține foarte puțină apă, ceea ce face ca apariția mucegaiului să fie extrem de rară. Din acest motiv, petele albe nu indică de obicei o problemă de siguranță alimentară.

Singura diferență pe care o pot observa consumatorii este legată de textură sau gust, care pot deveni ușor diferite.

Un fenomen rar: „gura de pin”

Există însă și situații foarte rare în care anumite tipuri de ciocolată pot provoca un efect neobișnuit. Este vorba despre produsele care conțin nuci de pin.

Cercetătorii au asociat un fenomen numit „pine mouth” sau „gura de pin” cu unele varietăți de semințe, în special Pinus armandii. După consum, unele persoane pot simți un gust amar sau metalic în gură.

Efectul poate dura câteva zile, însă specialiștii spun că nu este periculos pentru sănătate și nu reprezintă o reacție alergică, chiar dacă poate fi neplăcut.

Ce trebuie să știi înainte să arunci ciocolata

Apariția unui strat alb pe ciocolată nu înseamnă automat că produsul s-a stricat. De cele mai multe ori, este doar rezultatul temperaturii sau al umidității și ține de modul în care a fost păstrată.

Chiar dacă aspectul nu mai este perfect, ciocolata rămâne, în cele mai multe cazuri, sigură pentru consum.