Soroca a primit primele doze de vaccin antigripal pentru sezonul rece

Republica Moldova a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Vaccinul vine în seringi preumplute de 0,5 ml și este recomandat pentru sezonul gripal 2025-2026.

Potrivit Centrului de Sănătate Publică Soroca, în raion au ajuns 5 660 de doze. Vaccinarea a început deja, iar dozele vor fi distribuite în toate localitățile.

Specialiștii spun că acest vaccin respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru emisfera de nord. „Influvac Tetra” oferă protecție împotriva principalelor tulpini gripale: A(H1N1), A(H3N2) și B.

Lotul a fost stocat la Depozitul Național de Vaccinuri al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, urmând să fie repartizat centrelor teritoriale și apoi instituțiilor medicale. Vaccinarea este destinată în primul rând persoanelor din grupuri de risc: bolnavi cronici, gravide, vârstnici, personal medical și angajați din structurile de forță.