Unu din cinci copii din clasa 1, din Republica Moldova, suferă de greutate în exces

Potrivit datelor din runda a 6-a a Studiului COSI Moldova, în Republica Moldova, 1 din 5 copii din clasa a I-a suferă de greutate în exces. Deși acest nivel este mai scăzut decât media europeană, unde 1 din 4 copii au suprapondere, tendința națională rămâne una îngrijorătoare, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Rezultatele arată o creștere comparativ cu rundele anterioare ale studiului (3 și 4), ceea ce sugerează că provocările legate de stilul de viață, alimentație și comportamente sedentare persistă. Aceste date ne reamintesc cât de important este să susținem un mediu sănătos pentru copii acasă, la școală și în comunitate prin alimentație echilibrată, activitate fizică și obiceiuri care îi ajută să crească armonios.

Studiul național de supraveghere a obezității la copii, parte componentă a Inițiativei europene privind supravegherea dezvoltării fizice la copii (COSI) evidențiază:

– prevalența subponderabilității, a excesului ponderal și a obezității în rândul copiilor din ciclul primar, mai exact a copiilor cu vârsta de 7 ani;

– modelele alimentare;

– nivelul de activitate fizică;

– comportamentele sedentare;

– schimbările de comportament apărute în timpul pandemiei COVID-19.