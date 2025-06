„UNITE pentru Moldova EUropeană” – un eveniment de semnificație notorie pentru comunitatea drochiană

Ziua de 15 iunie curent va rămâne o filă frumoasă în istoria raionului Drochia. Peste 200 de femei din diverse domenii au participat la un eveniment semnificativ pentru întreaga comunitate drochiană, cu genericul „UNITE pentru Moldova EUropeană”.

Evenimentul a fost onorat de prezența înalților oaspeți: Marina Morozova, deputată în Parlamentul Republicii Moldova; Dr. Brigitta Triebel, directoarea Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova; Liliana Grosu, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreședintă în Comisia asistență socială, familie și sănătate; Vasile Cemortan, președintele raionului Drochia și Vitalie Josan, reprezentantul Guvernului în teritoriu.

Evenimentul, moderat de Tatiana Cucuietu, Secretar general adjunct al Guvernului, a fost parte a unui proiect ce susține partidele politice și platforma deputaților, inițiat de KAS (Fundația germană Konrad Adenauer Stiftung), impecabila organizare a evenimentului fiind asigurată de Marina Morozova, deputata în Parlamentul Republicii Moldova.

Scopul evenimentului a fost promovarea valorilor europene, prin istorii de succes, de a discuta împreună cât de importantă este unitatea, pentru a împărtăși experiența femeilor din diverse domenii, legată de activitatea de bază și de parcursul european al țării.

Tatiana Cucuietu a adus sincere mulțumiri partenerilor de la organizația KAS, directoare Dr. Brigitta Triebel, care au oferit suport financiar pentru organizarea evenimentului și Nataliei Corobca, coordonatoare de proiect.

Startul evenimentului a fost marcat de mesajul de salut al Marinei Morozova, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, președintă a Comisiei de asistență socială, familie și sănătate: „Mulțumesc mult tuturor doamnelor, care ați dat curs invitației noastre! Acest eveniment este despre noi, femeile. Fiecare din noi este o parte a schimbării, iar raionul Drochia are un potențial impresionant, prin femeile lidere, care pot face această schimbare. Mă bucur că pe parcursul ultimilor ani am cunoscut și am descoperit femei puternice, determinate, curajoase, care au adus schimbări semnificative în educație, în primării, în școli, în grădinițe, în spitale.

Schimbarea în raionul nostru trebuie să fie una spre bine, pentru pace, democrație, unitate, iar această schimbare începe cu altă familie – europeană, care aduce, inclusiv în satele noastre ceea ce înseamnă dezvoltare. Să fim unite, solidare și să facem tot posibilul, ca țara noastră să fie una prosperă, dezvoltată, iar copiii noștri să rămână aici, acasă.

Femeile acestei țări demonstrează în fiecare zi, că Moldova poate, că prin muncă, determinare și viziune, ele aduc Europa mai aproape de fiecare colț al Moldovei. Astăzi este despre femeile care inspiră, care pot schimba lucrurile, despre modele pe care trebuie să le urmăm, pentru a dezvolta această țară. Sprijinul venit din partea Uniunii Europene prinde contur în fiecare colț al acestei țări și Moldova reușește prin noi, prin femei. Europa nu este un vis, este o realitate, care este alături de noi. Este un pas către condiții europene în fiecare instituție publică, pentru copiii și părinții noștri, pentru fiecare din noi. Și este foarte important să conștientizăm acest adevăr și să fim uniți, pentru Moldova Europeană!”

Și Dr. Brigitta Triebel, directoarea Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova a adresat un mesaj către toate doamnele prezente la eveniment: „Sunt fericită că am ajuns la Drochia, sunt aici pentru prima oară și mulțumesc mult, pentru invitație! Mă bucur să fiu prezentă la acest eveniment, unde femeile sunt promotoare ale democrației în Moldova. Democrația nu este promovată la Bruxelles sau Chișinău, ci în fiecare localitate din Moldova, unde oamenii se implică. Democrația devine sustenabilă, atunci când jumătate din populația țării o susține, iar această jumătate sunt femeile. Actuala guvernare și cancelarul Germaniei sunt aproape și susțin Republica Moldova pe această cale a integrării în Uniunea Europeană.”

Un mesaj de salut a adresat și președintele raionului Drochia Vasile Cemortan: „Sunt onorat să fiu astăzi la acest eveniment. Dacă vorbim despre Uniunea Europeană și suportul oferit pentru raionul nostru, avem foarte multe proiecte implementate în satele raionului Drochia. Recent au fost alocați 47 mln 700 mii lei, în fondul rutier, pentru satele raionului nostru: Țarigrad, Fîntînița, Mîndîc, Zgurița, Antoneuca. Vom avea în sfârșit și sens geratoriu, cu 3,5 mln numai pentru semafor, pe care de mult timp am așteptat cu toți. Pe această cale, țin să mulțumesc deputatei Marina Morozova, care a fost foarte insistentă, ca această întrebare să fie soluționată cu brio. Multe lucruri bune s-au făcut în ultimul timp în raionul Drochia, și avem posibilitate să ne dezvoltăm datorită faptului, că femeile în teritoriu insistă, perseverează, muncesc zi de zi, cred și pot face lucruri frumoase pentru comunitate.”

Cu un mesaj de salut a venit și Vitalie Josan reprezentantul Guvernului în teritoriu: „Mă bucur să fiu prezent la acest eveniment deosebit. „Unite pentru Moldova Europeană” – ce poate fi mai frumos, decât acest slogan, ce poate fi mai important decât femeia, cea care este implicată în activitatea de zi cu zi, cu mare dăruire de sine. Astăzi din 28 de primării, 10 sunt conduse de femei. Acele femei, care au acces la 42 de proiecte finanțate din fonduri europene în raionul Drochia, iar investițiile sunt mai mult de 200 mln de lei. Avem 12 femei care conduc serviciile disconcentrate. Ca coordonator în teritoriu al serviciilor publice disconcentrate, prin intermediul acelor colegii consultative, pot afirma cu încredere că sunt niște femei dedicate, care-și fac bine meseria. Avem femei puternice, care au reușit în multe domenii, câștigând pentru comunitate multe proiecte europene. Prin munca dedicată vom reuși nu în 10-15 ani, dar în 5 ani acel vis să fie realizat, pentru a deveni membri ai marii familii europene, vom accede la standarde de calitate în toate domeniile.”

A fost o sărbătoare a femeilor de succes, care au împărtășit frumoase povești, vorbind despre rolul și acțiunile femeilor, privind integrarea UE: Aliona Eșanu, primara s.Chetrosu; Cristina Țurcanu, șefă a Direcției Cultură și Turism Drochia; Angela Croitoru, coordonatoare de proiecte, administratoare PP „Glia Drochiană”; Ala Burlacu, antreprenoare de succes (domeniul agricultură); Liliana Moroșan, șefa Centrului de sănătate; Gabriela Cumpătă, șefă a Structurii Teritoriale Asistență Socială; Rodica Ojovan, șefă a Direcției Educație; Rodica Bîrîiac, specialist principal secția marketing și comunicare, ODA.

Fiecare invitată a împărtășit din frumoasa experiență, oferind o doză de motivație și încredere de sine pentru toate femeile prezente la întrunire. Un mesaj de salut a adresat și Liliana Grosu, deputată în Paramentul Republicii Moldova: „Un lucru care ne unește pe toate este grija pentru cei apropiați. Cele mai fericite suntem atunci când știm, că cei apropiați sunt bine, au de toate, sunt sănătoși, au posibilitatea să se dezvolte și asta ne face să ne gândim la viitorul lor. Avem nevoie de o țară, în care să domine pacea, bunăstarea, liniștea. Avem nevoie ca în casa noastră comună – Moldova, să avem posibilitatea să trăim decent, să fie copiii noștri în siguranță. Iar acest lucru putem să-l facem cu sprijinul Uniunii Europene. Este unica noastră șansă, de a construi casa noastră comună, muncind aici, la noi acasă pentru o Moldovă Europeană, pentru un stil de viață european, pentru pace și siguranță. Vă îndemn să fim solidare, să ne unim, vorbind și cu cei din jurul nostru, iar când va veni timpul să facem o alegere, de a sprijini acest proces, s-o facem în interesul nostru național, care înseamnă să trăim bine, în pace la noi acasă.”

Un mesaj de mulțumire a fost adresat la finele evenimentului de reprezentanta societății civile, de fondatoarea AO „Femeia de Azi”, Diana Russu, care a exprimat aleasă recunoștință deputatei Marina Morozova și președintelui raionului Drochia, Vasile Cemortan, cât și altor parteneri locali, pentru susținerea tinerelor asociații obștești și frumoasa colaborare în organizarea evenimentelor pentru comunitate, menționând că Europa nu este un vis, este o realitate, este în fiecare din noi, în viziunea și gândirea noastră, în tot ce facem pentru o Moldovă Europeană.

Deputata Marina Morozova a mulțumit tuturor femeilor participante în cadrul evenimentului, partenerilor și invitaților speciali, subliniind faptul, cât de important este să ne unim eforturile pentru o Moldovă Europeană. „Avem o echipă de femei puternice, în frunte cu președinta țării, Maia Sandu, care sunt un exemplu viu prin actul de sacrificiu și dăruire, prin schimbările aduse în comunitate, pentru un viitor prosper al țării, care sunt un model de inspirație pentru toate femeile țării noastre, care pot face Moldova vizibilă prin valorile autentice, prin oamenii de succes, prin realizările din diverse domenii și, prin faptul că fiecare din noi putem fi parte din această transformare istorică a țării noastre.” Evenimentul a culminat cu îndemnul de a fi unite pentru Moldova Europeană, pentru un viitor european.

Delia DUMITRESCU