Un sat întreg a ieșit la sărbătoare pentru primul copil născut după 30 de ani. Adevărul dur despre natalitate, în mediul rural italian

Nașterea unei fetițe a readus viața într-un sat aproape uitat din Italia. Evenimentul a fost sărbătorit de întreaga comunitate și a atras atenția la nivel național. Povestea micuței Lara a devenit simbolul unei crize demografice tot mai profunde.

Cum a schimbat o naștere viața unui sat aproape părăsit

Pagliara dei Marsi este un mic sat rural din regiunea Abruzzo, cocoțat pe versanții muntelui Girifalco, unde liniștea a devenit o constantă odată cu depopularea accelerată din ultimele decenii.

Cu doar aproximativ 20 de locuitori, localitatea ajunsese să fie dominată mai degrabă de pisici decât de oameni, iar străduțele înguste păreau suspendate în timp.

Totul s-a schimbat în martie, când s-a născut Lara Bussi Trabucco, primul copil venit pe lume în Pagliara dei Marsi după aproape 30 de ani. Nașterea ei a fost întâmpinată cu entuziasm, iar botezul, organizat în biserica din fața casei, a adunat întreaga comunitate.

”Au venit oameni care nici măcar nu știau că există Pagliara dei Marsi, doar pentru că auziseră de Lara”, a spus mama ei, Cinzia Trabucco, potrivit The Guardian. ”La doar nouă luni, ea este deja faimoasă.”

De ce a devenit cazul Larei un simbol național

Venirea pe lume a micuței Lara a scos la lumină problema gravă a declinului demografic din Italia. În 2024, țara a înregistrat un minim istoric al nașterilor – 369.944 –, iar rata fertilității a scăzut la 1,18 copii per femeie, una dintre cele mai mici din Uniunea Europeană. Datele preliminare pentru 2025 indică o situație și mai îngrijorătoare, mai ales în Abruzzo, unde numărul nașterilor a scăzut cu peste 10%.

”Pagliara dei Marsi suferă de o depopulare drastică, agravată de pierderea multor persoane în vârstă, fără niciun schimb generațional”, a declarat primarul local, Giuseppina Perozzi.

Aceasta speră că exemplul familiei Trabucco–Bussi va inspira și alte cupluri să aleagă viața în mediul rural.

Sunt suficiente ajutoarele statului pentru a opri declinul demografic?

Cinzia Trabucco, profesoară de muzică, s-a mutat din zona Romei în satul bunicului ei, dorindu-și să-și întemeieze o familie departe de agitația urbană.

Împreună cu partenerul ei, Paolo Bussi, au beneficiat de un bonus guvernamental de 1.000 de euro și de o alocație lunară de aproximativ 370 de euro. Cu toate acestea, dificultățile rămân majore.

”Întregul sistem trebuie revoluționat”, a spus Trabucco. ”Suntem o țară cu impozite mari, dar acest lucru nu se traduce într-o calitate bună a vieții sau în servicii sociale de calitate.”

Lipsa creșelor, riscul închiderii școlilor și distanța față de spitale sunt probleme reale, mai ales în zonele rurale. Situația din Pagliara dei Marsi nu este un caz izolat, ci oglinda unei Italii care îmbătrânește rapid.

În acest context, nașterea unui copil nu mai este doar un eveniment de familie, ci un semn de speranță și un semnal de alarmă pentru întreaga societate.