Un polițist de 30 de ani a decedat într-un grav accident rutier

Astăzi dimineață, Poliția a înregistrat un grav accident rutier în raionul Fălești. Un polițist cu vârsta de 30 de ani, angajat al Inspectoratului din Fălești, în timp ce se deplasa spre serviciu cu mașina personală de marcă Opel, din cauza condițiilor meteo nefavorabile a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac.

 Acesta a fost transportat de urgență la spital, dar, din nefericire, a decedat la scurt timp în secția de terapie intensivă. În calitatea de pasageră o avea pe soția sa, care a fost descarcerată și îi este acordat ajutor medical.
Transmitem condoleanțe familiei colegului nostru și reiterăm necesitatea unei prudențe maxime pe traseu, scrie Poliția Republicii Moldova.

