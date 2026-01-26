STOP cărnii de pasăre din Ucraina!

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează publicul larg și agenții economici despre decizia de suspendare temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre, originare din Ucraina.

Măsura a fost adoptată în baza principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova și al asigurării plasării pe piață doar a produselor alimentare sigure și inofensive.

Decizia ANSA se bazează pe rezultatele unor investigații complexe, realizate în continuarea anchetei demarate de autoritate, urmare a depistării substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importate anterior din Ucraina.

În cadrul investigațiilor au fost constatate următoarele neconformități cu impact asupra siguranței alimentare:

Planul de monitorizare a reziduurilor, prezentat de autoritatea competentă din Ucraina, este inferior celui aplicat în Republica Moldova. Testarea substanțelor interzise, inclusiv a metronidazolului, se realizează doar în mușchi, fără a include serul sangvin. Potrivit studiilor științifice și a ghidurilor europene de referință, metronidazolul se degradează rapid în țesutul muscular, dar rămâne stabil în ser și ouă, fapt care limitează capacitatea controalelor la import de a garanta lipsa utilizării substanțelor interzise.

Deși legislația ucraineană interzice utilizarea metronidazolului, investigațiile ANSA au relevat că substanța este disponibilă pe piață. Medicamentele de uz veterinar pe bază de metronidazol sunt comercializate și incluse în cataloagele de produse ale unor companii producătoare de medicamente veterinare din Ucraina.

Monitorizarea platformelor de comerț electronic a evidențiat existența unui număr semnificativ de produse care conțin metronidazol, comercializate fără prescripție, inclusiv în ambalaje de capacitate mare, fără un control adecvat asupra utilizării acestora la animalele destinate consumului uman.

Totodată, loturile de furaje neconforme identificate anterior au fost însoțite de certificate veterinare oficiale emise de autoritatea competentă a statului exportator, care atestau, în mod eronat, conformitatea și siguranța produselor.

Având în vedere deficiențele constatate în sistemul de certificare al țării exportatoare, precum și lacunele identificate în mecanismele de control al medicamentelor veterinare, ANSA consideră că, la moment, nu pot fi acceptate garanții suficiente privind siguranța cărnii de pasăre importate din Ucraina, chiar dacă aceasta este însoțită de certificate veterinare.

ANSA reamintește că metronidazolul este strict interzis, de peste două decenii, pentru utilizare la animalele de la care se obțin produse alimentare, atât în Uniunea Europeană, cât și în Republica Moldova, din cauza riscurilor asociate pentru sănătatea publică, inclusiv carcinogenitate, genotoxicitate, mutagenicitate și toxicitate reproductivă.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară și ale Legii nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor, ANSA are obligația de a interveni atunci când există suspiciuni întemeiate privind posibile riscuri pentru sănătatea consumatorilor.

Suspendarea importurilor va rămâne în vigoare până la prezentarea de către autoritatea competentă din Ucraina a unor garanții credibile, conforme standardelor naționale, privind controlul substanțelor interzise, trasabilitatea produselor și funcționarea eficientă a controalelor oficiale.

ANSA va continua monitorizarea strictă a produselor alimentare și aplicarea măsurilor de control, necesare pentru protejarea sănătății consumatorilor din Republica Moldova