Tinerii sunt invitați să spună povestea localităților din Republica Moldova prin video: participă la concursul național „Descoperă comunitatea mea”

Tinerii din Republica Moldova și din diaspora au la dispoziție o lună pentru a transforma poveștile comunităților lor în eseuri video care pot ajunge pe o hartă digitală națională. Concursul „Descoperă comunitatea mea”, lansat de AO „Institutum Virtutes Civilis” în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, oferă premii de până la 1600 de lei și șansa de a contribui la promovarea patrimoniului cultural și turistic al țării.

Un concurs național pentru identitate, patrimoniu și apartenență

Concursul se desfășoară în perioada 9 ianuarie – 9 februarie 2026 și face parte din proiectul „Moldova – acasă pentru fiecare”. Inițiativa este dedicată tinerilor și tinerelor cu vârste între 14 și 25 de ani, din Republica Moldova și din diaspora, care sunt invitați să prezinte, prin videoclipuri scurte, locurile de care se simt legați: localitatea natală, comunitatea bunicilor sau spațiile care le-au marcat copilăria și identitatea.

Participanții sunt încurajați să surprindă tradiții, peisaje, oameni și obiective culturale care fac o comunitate unică și care inspiră mândrie și sentiment de apartenență. „Prin acest concurs, vrem să le oferim tinerilor un spațiu de exprimare, în care să-și spună poveștile, să descopere frumusețea comunităților din care provin și să contribuie la promovarea Moldovei ca spațiu al diversității, al autenticității și al oamenilor care inspiră.”

— Echipa AO Institutum Virtutes Civilis

Cine poate participa și în ce condiții

Concursul este deschis participanților individuali, fiecare persoană având dreptul să înscrie un singur videoclip. Evaluarea se va face pe două categorii de vârstă: 14–17 ani și 18–25 ani.

Materialele pot fi realizate în română, rusă, ucraineană, găgăuză sau romani, iar participanții minori pot concura doar cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, prin completarea formularului de consimțământ parental.

Cerințe tehnice și procesul de înscriere

Videoclipurile trebuie să aibă o durată cuprinsă între 1 și 3 minute și se recomandă formatul MP4. Denumirea fișierului trebuie să respecte structura: NumeleTău_TitluVideo.mp4. La finalul clipului sau într-un fișier separat trebuie indicate datele de contact ale autorului.

Înscrierea este validată prin parcurgerea a doi pași obligatorii:

– completarea formularului online: https://forms.gle/wdgSkJ6FPkZBTcYC7

– încărcarea videoclipului în folderul dedicat Dropbox: https://www.dropbox.com/request/lWgCvFlBLSyfO9WnEB1x

Cum vor fi evaluate lucrările

Un juriu independent va analiza materialele video în baza unui sistem de punctaj de maximum 100 de puncte, acordate pentru originalitate și creativitate, coerența și structura narațiunii, documentare și acuratețea informațiilor, expresivitatea mesajului, calitatea tehnică și impactul general.

Premii și o hartă digitală a Republicii Moldova prin ochii tinerilor

Vor fi selectate 35 de eseuri video câștigătoare, iar autorii acestora vor primi premii sub formă de bunuri materiale în valoare de până la 1600 MDL.

Cele mai relevante materiale vor sta la baza unor producții video profesionale dedicate comunităților prezentate. Acestea vor fi incluse ulterior în harta digitală interactivă „Moldova prin ochii tinerilor”, o platformă online care va reuni povești autentice și imagini din localitățile Republicii Moldova.

Termenul limită pentru transmiterea eseurilor video: 9 februarie 2026. Regulamentul complet și formularele pentru participanții minori sunt disponibile pe site-ul www.ivcmoldova.org. Pentru întrebări suplimentare, organizatorii pot fi contactați la adresa info.aoivc@gmail.com sau la numărul de telefon 022 27 25 00.