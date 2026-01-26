Printre laureații sportului moldovenesc, anul 2025, sunt și trei soroceni. Alexandru Solovei a fost desemnat „Talentul anului”

De către
OdN
-
0
113

 Ministerul Educației și Cercetării a organizat Gala Sportului 2025, în cadrul căreia au fost premiați peste 100 de sportivi, antrenori, federații sportive, jurnaliști și veterani ai sportului din Republica Moldova.  

   Printre laureați sunt și trei sportivi soroceni – toți luptători care au obținut rezultate remarcabile la competiții republicane și internaționale. Acestea sunt Alexandru Sorovei, Eugeniu Mihalcean și Maxim Sarmanov. În cadrul evenimentului, au fost acordate premii pentru 30 de categorii, care acoperă sportul olimpic, paralimpic și neolimpic. La categoria  „Talentul Anului” laureat a fost desemnat vasilcoveanul Alexandru Solovei, multiplu câștigător și premiant la cele mai prestigioase competiții republicane, europene și mondiale. Felicitări, Alexandru!

 

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentVolodimir Zelenski: Documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este 100% finalizat
Articolul următorTinerii sunt invitați să spună povestea localităților din Republica Moldova prin video: participă la concursul național „Descoperă comunitatea mea”
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.