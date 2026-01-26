Printre laureații sportului moldovenesc, anul 2025, sunt și trei soroceni. Alexandru Solovei a fost desemnat „Talentul anului”

Ministerul Educației și Cercetării a organizat Gala Sportului 2025, în cadrul căreia au fost premiați peste 100 de sportivi, antrenori, federații sportive, jurnaliști și veterani ai sportului din Republica Moldova.

Printre laureați sunt și trei sportivi soroceni – toți luptători care au obținut rezultate remarcabile la competiții republicane și internaționale. Acestea sunt Alexandru Sorovei, Eugeniu Mihalcean și Maxim Sarmanov. În cadrul evenimentului, au fost acordate premii pentru 30 de categorii, care acoperă sportul olimpic, paralimpic și neolimpic. La categoria „Talentul Anului” laureat a fost desemnat vasilcoveanul Alexandru Solovei, multiplu câștigător și premiant la cele mai prestigioase competiții republicane, europene și mondiale. Felicitări, Alexandru!