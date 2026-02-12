Un lot de 5961 kg de bomboane cu arome artificiale de măr a fost reținut la frontieră

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 5961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună, care au fost etichetate necorespunzător. În urma verificărilor, s-a constatat că: deși ambalajul ilustra fructe (măr și căpșună), la producerea lotului au fost utilizate exclusiv arome artificiale, fără conținut real de fructe. Această practică contravine prevederilor Legii 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

! Lotul neconform nu va ajunge pe piața Republicii Moldova. Acesta este reținut în antrepozitul vamal și urmează a fi nimicit sau returnat producătorului, la decizia operatorului economic importator.

!!! ATENȚIE!!! Noile reguli de etichetare nu mai admit compromisuri. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reiterează ferm că, începând cu data de 11 noiembrie 2025, au intrat în vigoare modificări esențiale și consolidate la Legea nr. 279/2017.

REGLEMENTĂRILE SE REFERĂ LA ETICHETAREA PRODUSELOR ALIMENTARE CARE CONȚIN DOAR AROME.

ANSA REAMINTEȘTE! Aceste modificări au survenit în mod special la art. 16 alin. (5)-(7) și stabilesc reguli mai stricte și mai clare referitoare la etichetarea produselor alimentare care conțin doar arome, având drept scop protejarea consumatorilor împotriva practicilor înșelătoare prin inducerea în eroare manifestate prin prejudicierea drepturilor şi intereselor legitime.

Printre principalele modificări și obligații pentru operatori se enumeră:

Etichetarea obligatorie a produselor cu arome

În cazul produselor alimentare ce conțin doar arome, operatorii sunt obligați să indice pe ambalaj sau pe etichetă una dintre mențiunile: „cu gust de …”, „cu aromă de…” sau „cu gust și aromă de …”, însoțite de denumirea aromei respective (de exemplu: „cu gust de căpșuni”).

Atenție! Aceste mențiuni trebuie indicate în câmpul vizual principal, respectând toate prevederile privind lizibilitatea și vizibilitatea (art. 11 alin. (1) și (2).

Interzicerea ilustrării vizuale înșelătoare (art. 16 alin. (7))

În cazul în care în procesul de producție a alimentelor sunt utilizate DOAR AROME și nu sunt prezente ca ingrediente fructele, legumele și/sau porțiunile vegetale a acestora, se interzice strict următoarele:

Ilustrarea

Desenarea

Reprezentarea în orice altă formă

… a fructelor, a legumelor și/sau a porțiunilor vegetale pe ambalajul sau pe eticheta produsului alimentar.

Apelul ANSA !

ANSA subliniază că aceste prevederi legislative sunt concepute pentru a asigura o informare corectă și transparentă a consumatorului, eliminând orice confuzie între produsele care conțin ingrediente naturale și cele care se bazează exclusiv pe arome.

Totodată, în cadrul controalelor oficiale, ANSA va monitoriza cu stringență acțiunile operatorilor din domeniul alimentar, privind alinierea integrală a proceselor de etichetare a ambalajelor la noile cerințe și, în caz de neconformare, va aplica sancțiuni contravenționale sub formă de amendă: aplicabile persoanelor fizice și juridice, în funcție de gravitatea faptei.

IMPORTANT!!! Nu există perioadă de tranziție!!! Perioada de epuizare a stocului de etichete neconforme a fost până la data de 11 noiembrie 2025!!!!