Luat pe sus în halat de baie. Un bărbat reținut pentru corupere electorală

Ofițerii CNA au reținut pentru 72 de ore un bărbat din Chișinău care ar fi acționat în complicitate cu  persoana originară din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute de ofițerii anticorupție. Bănuitul ar fi fost implicat în procesul de transmitere centralizată a mijloacelor financiare în perioada electorală din septembrie 2025 către multiple persoane, inclusiv funcționari publici aflați în proces de identificare, informează anticoruptie.md

În urma perchezițiilor efectuate, au fost depistate și ridicate documente, dispozitive de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru procesul penal, anunță ofițerii CNA.

Persoana reținută urmează să fie plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA.

Marți, un locuitor al raionului Anenii Noi a fost reținut de oamenii legii, fiind bănuit de participarea la infracțiuni de finanțare ilegală a partidelor politice și corupere electorală, săvârșite în circumstanțe agravante, comise în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că acest caz face parte dintr-un dosar de amploare în care sunt documentate și destructurate activitățile ilicite ale unui grup de persoane în contextul ultimelor alegeri.

Potrivit datelor preliminare ale anchetei, persoana reținută ar fi fost implicată în identificarea și recrutarea alegătorilor, pentru a-i influență să voteze în favoarea unei formațiuni politice în schimbul unor sume de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Totodată, aceasta este bănuită de implicare în procesul de repartizare a mijloacelor financiare destinate coruperii electorale și finanțării ilicite a partidelor politice.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost depistate și ridicate documente, dispozitive de stocare a informației și alte probe relevante pentru cauza penală.


Igor Grosu: Am cerut Bucureștiului un răgaz pentru cetățenii afectați de anularea buletinelor
Un lot de 5961 kg de bomboane cu arome artificiale de măr a fost reținut la frontieră
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

