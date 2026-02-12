Antreprenorii independenți: drepturi la prestații sociale și aspecte importante privind recalcularea contribuțiilor

Casa Naţională de Asigurări Sociale intervine cu unele clarificării în legătură cu introducerea regimului fiscal al antreprenorilor independenți, în special, referitoare la drepturile la prestații de asigurări sociale, precum și situațiile în care acestea pot fi recalculate.

Contribuțiile de asigurări sociale aferente antreprenorilor independenți sunt incluse în componența impozitului unic și sunt luate la evidență de către Casa Națională de Asigurări Sociale în baza informațiilor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, fiind ulterior înregistrate în contul personal de asigurări sociale al fiecărui antreprenor independent.

Dreptul la prestaţii de asigurări sociale

Antreprenorii independenți care achită impozitul unic beneficiază, în condițiile legislației în vigoare, de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat, inclusiv: pensii; indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă; indemnizații de maternitate; indemnizații paternale; indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani; ajutor de șomaj; ajutor de deces.

Dreptul la prestații se stabilește în funcție de contribuțiile de asigurări sociale calculate și achitate efectiv.

Recalcularea contribuțiilor și impactul asupra prestațiilor

Potrivit art. 69²⁴ alin. (2) din Codul fiscal, în cazul returnării sau restituirii contravalorii serviciilor prestate ori al acordării unor reduceri (discounturi), venitul obținut se diminuează în luna în care a avut loc returnarea, restituirea sau acordarea reducerii.

În consecință, impozitul unic și contribuțiile de asigurări sociale incluse în acesta pot fi recalculate, fapt care poate influența drepturile la prestații de asigurări sociale stabilite anterior.

Recuperarea prestațiilor achitate necuvenit

În situația în care, ca urmare a recalculării contribuțiilor, se constată că prestațiile de asigurări sociale au fost stabilite sau achitate într-o mărime mai mare decât cea cuvenită, antreprenorii independenți au obligația de a restitui sumele achitate necuvenit.

Recomandare

Pentru a evita situațiile de recalculare și eventualele obligații de restituire a prestațiilor, antreprenorii independenți sunt îndemnați: să țină cont de faptul că micșorarea veniturilor influențează mărimea contribuțiilor de asigurări sociale de stat, parte componentă a impozitului unic; să fie atenți la impactul reducerilor sau restituirilor asupra drepturilor la prestații.