Patru bărbați au fost condamnați la închisoare pentru tâlhărie

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în două cauze de tâlhărie. Într-un caz, infracțiunea a fost comisă de trei bărbați, cu vârstele de 55, 49 și 29 de ani, iar în cel de-al doilea caz – de un bărbat, cu vârsta de 42 de ani.

În primul caz, la data de 05.07.2025, cei trei inculpați, s-au apropiat de un bărbat sub pretextul unei discuții, după care l-au atras într-o fâșie forestieră din sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău. În acest loc, aceștia l-au atacat și l-au îmbrâncit la pământ. În timpul agresiunii, unul dintre inculpați a scos o foarfecă ascunsă sub mânecă și a amenințat victima că îi va provoca răni dacă nu le va preda bunurile pe care le are asupra sa.

În urma intimidării, victima a fost deposedată de mijloacele financiare și de un telefon mobil.

După ce inculpații au luat bunurile și au părăsit locul faptei, victima s-a deplasat într-o direcție opusă și, ajungând la prima casă din apropiere, a strigat după ajutor. Femeia care a ieșit din locuință a ascultat ce se întâmplase și, la rugămintea victimei, a apelat imediat la serviciul de urgență 112.

În cadrul ședinței de judecată, doi dintre inculpați au refuzat să facă declarații, iar unul dintre aceștia nu și-a recunoscut vina, oferind o versiune diferită a evenimentelor.

Doi dintre inculpați au antecedente penale: unul a fost anterior condamnat pentru răpirea unui mijloc de transport, iar altul pentru furt.

În cel de-al doilea caz, la data de 04.10.2025, inculpatul, fost angajat al Parcului de troleibuze din municipiul Chișinău, aflat în stare de ebrietate, urmărind scopul sustragerii bunurilor unei persoane, a atacat o femeie care activa în calitate de taxator în cadrul aceluiași parc. Incidentul s-a produs în imediata apropiere a parcului, într-o zonă bine iluminată, în timp ce victima se deplasa pentru a preda banii acumulați din vânzarea biletelor în ziua respectivă.

Agresorul a profitat de moment și, folosind un dispozitiv electric de tip electroșoc, i-a smuls geanta victimei și a părăsit locul faptei. În geantă erau banii încasați din vânzarea biletelor, telefonul mobil și alte bunuri personale. Imediat după atac, victima a strigat după ajutor și s-a îndreptat către dispeceratul parcului pentru a anunța incidentul și a solicita sprijin.

Poliția a reacționat prompt la sesizare și a identificat făptașul într-un timp scurt.

Inculpatul și-a recunoscut vina și și-a exprimat regretul pentru fapta comisă.

Până la rămânerea definitivă a hotărârilor judecătorești, persoanele condamnate beneficiază de prezumția de nevinovăție.