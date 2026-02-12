Unul din pilonii culturii sorocene, întemeietorul IP „Teatrul Veniamin Apostol”, Petre Popa, este lăsat „pe tușe”

De către
Victor Cobăsneanu
-
0
36

La ședința de astăzi a Consiliului raional Soroca, cu majoritate de voturi și cu nouă abțineri, s-a decis încetarea raportului de muncă cu directorul Instituției Publice „Teatrul Veniamin Apostol”, maestrul Petre Popa, unul din stâlpii incontestabili ai culturii sorocene.

Decizia majorității a stârnit stupoare și dezacord în rândul fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate care consideră că este nedemnă și nedreaptă o astfel de atitudine față de omul și artistul Petre Popa… Inga BURLACU, consilieră PAS: Este de neînțeles faptul că conducerea raionului nu a avut o discuție, pe această temă, cu domnul Petre Popa și această atitudine este de condamnat. La rândul său, președintele raionului Soroca, Veaceslav RUSNAC a replicat că continuarea raportului de muncă cu domnul Petre Popa nu are suport legal, dat fiind statutul acestuia de pensionar și că la împlinirea vârstei de 63 de ani a fost încheiat un raport de muncă pentru cinci ani. Edilul a dat de înțeles că, ar putea avea loc o întâlnire cu domnul Petre Popa pentru a i se propune un loc de muncă în cadrul teatrului.  

Până la organizarea Concursului cu privire la alegerea directorului IP „Teatrul Veniamin Apostil” interimatul v-a fi ocupat de doamna Sofia Cebotari… La fel, domnul Grigore Bucătaru v-a îndeplini funcția de director-interimar al Palatului de cultură din Soroca, până la organizarea concursului respectiv.

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentPatru bărbați au fost condamnați la închisoare pentru tâlhărie
Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
Facebook

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.