Unul din pilonii culturii sorocene, întemeietorul IP „Teatrul Veniamin Apostol”, Petre Popa, este lăsat „pe tușe”

La ședința de astăzi a Consiliului raional Soroca, cu majoritate de voturi și cu nouă abțineri, s-a decis încetarea raportului de muncă cu directorul Instituției Publice „Teatrul Veniamin Apostol”, maestrul Petre Popa, unul din stâlpii incontestabili ai culturii sorocene.

Decizia majorității a stârnit stupoare și dezacord în rândul fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate care consideră că este nedemnă și nedreaptă o astfel de atitudine față de omul și artistul Petre Popa… Inga BURLACU, consilieră PAS: Este de neînțeles faptul că conducerea raionului nu a avut o discuție, pe această temă, cu domnul Petre Popa și această atitudine este de condamnat. La rândul său, președintele raionului Soroca, Veaceslav RUSNAC a replicat că continuarea raportului de muncă cu domnul Petre Popa nu are suport legal, dat fiind statutul acestuia de pensionar și că la împlinirea vârstei de 63 de ani a fost încheiat un raport de muncă pentru cinci ani. Edilul a dat de înțeles că, ar putea avea loc o întâlnire cu domnul Petre Popa pentru a i se propune un loc de muncă în cadrul teatrului.

Până la organizarea Concursului cu privire la alegerea directorului IP „Teatrul Veniamin Apostil” interimatul v-a fi ocupat de doamna Sofia Cebotari… La fel, domnul Grigore Bucătaru v-a îndeplini funcția de director-interimar al Palatului de cultură din Soroca, până la organizarea concursului respectiv.