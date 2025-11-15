Un debut impresionant la Campionatul European de Taekwondo din Atena

Laurențiu Guțu, elevul din Sofia a reprezentat Republica Moldova la prestigiosul Campionat European de Taekwondo, categoria Cadeți, care s-a desfășurat în Atena, Grecia, în perioada 6–8 noiembrie curent.

Aproape 1000 de sportivi din toate țările Europei s-au adunat pentru a-și demonstra talentul, ambiția și spiritul de luptă. Printre acești tineri s-a aflat și Laurențiu Guțu, elev al Gimnaziului „Viorel Cantemir” din satul Sofia, raionul Drochia, un sportiv dedicat care a reprezentat cu mândrie Republica Moldova la categoria -53 kg.

Echipa Națională a Republicii Moldova a fost formată din 14 sportivi – 8 băieți și 6 fete – iar Laurențiu s-a numărat printre cei mai tineri luptători ai lotului. Pentru a ajunge la această competiție de nivel european, Laurențiu a trebuit mai întâi să se califice. El a obținut calificarea cu doar două săptămâni înainte de plecare, în urma unei competiții desfășurate în Republica Moldova, unde a învins sportivi de la Școala Sportivă Specializată de Taekwondo nr. 6 din Chișinău și de la Liceul Internat Republican Sportiv. La Atena, Laurențiu a dat dovadă de curaj și perseverență, luptând împotriva unui adversar din Rusia, mult mai cotat la nivel european. Deși a pierdut meciul cu scorul de 2:0 pe reprize (3:2 și 12:6), el a impresionat prin tehnică, spirit de echipă și atitudine de învingător. Participarea sa la această competiție de anvergură este o realizare remarcabilă pentru un tânăr sportiv dintr-o instituție publică, o dovadă că munca, disciplina și pasiunea pot duce la performanță. Evenimentul, organizat de European Taekwondo Union și World Taekwondo Greece, s-a desfășurat în moderna Paiania Olympic Indoor Hall din Atena și a reunit cei mai buni tineri sportivi ai continentului. Îi urăm lui Laurențiu mult succes în continuare, perseverență și noi realizări frumoase pe drumul performanței sportive!

1 de 3

Elena BANARU,

corespondentă voluntară HTSJ,

Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Sofia)