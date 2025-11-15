Un debut impresionant la Campionatul European de Taekwondo din Atena

Laurențiu Guțu, elevul din Sofia a reprezentat Republica Moldova la prestigiosul Campionat European de Taekwondo, categoria Cadeți, care s-a desfășurat în Atena, Grecia, în perioada 6–8 noiembrie curent.
Aproape 1000 de sportivi din toate țările Europei s-au adunat pentru a-și demonstra talentul, ambiția și spiritul de luptă. Printre acești tineri s-a aflat și Laurențiu Guțu, elev al Gimnaziului „Viorel Cantemir” din satul Sofia, raionul Drochia, un sportiv dedicat care a reprezentat cu mândrie Republica Moldova la categoria -53 kg.
Echipa Națională a Republicii Moldova a fost formată din 14 sportivi – 8 băieți și 6 fete – iar Laurențiu s-a numărat printre cei mai tineri luptători ai lotului. Pentru a ajunge la această competiție de nivel european, Laurențiu a trebuit mai întâi să se califice. El a obținut calificarea cu doar două săptămâni înainte de plecare, în urma unei competiții desfășurate în Republica Moldova, unde a învins sportivi de la Școala Sportivă Specializată de Taekwondo nr. 6 din Chișinău și de la Liceul Internat Republican Sportiv. La Atena, Laurențiu a dat dovadă de curaj și perseverență, luptând împotriva unui adversar din Rusia, mult mai cotat la nivel european. Deși a pierdut meciul cu scorul de 2:0 pe reprize (3:2 și 12:6), el a impresionat prin tehnică, spirit de echipă și atitudine de învingător. Participarea sa la această competiție de anvergură este o realizare remarcabilă pentru un tânăr sportiv dintr-o instituție publică, o dovadă că munca, disciplina și pasiunea pot duce la performanță. Evenimentul, organizat de European Taekwondo Union și World Taekwondo Greece, s-a desfășurat în moderna Paiania Olympic Indoor Hall din Atena și a reunit cei mai buni tineri sportivi ai continentului. Îi urăm lui Laurențiu mult succes în continuare, perseverență și noi realizări frumoase pe drumul performanței sportive!
Elena BANARU,
corespondentă voluntară HTSJ,
Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Sofia)