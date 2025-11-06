Trucarea achizițiilor publice în educație: „Trebuia mai multișor. Săracu… ce o sa facă cu atât? / Audio

Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au publicat conținutul discuțiilor celor nouă suspecți, cercetați într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău, care vizează achizițiile publice. Oamenii legii au desfășurat zeci de percheziții în diferite locații, inclusiv la Direcția Educație a sectorului Buiucani. Conform surselor portalului Anticoruptie.md, în dosar sunt vizate persoane din conducerea liceului „Onisifor Ghibu”.

Te-am rugat atunci la ****, cu 149, mătincă mi l-ai trimis, dar îmi trebuie 170. Să mai adaugi acolo vopsitul ceva…

– Da.

– Tu l-ai făcut?

– Da. Și mai mare să îl fac? De 180?

– Da. 175…74…174 …oleacă să adaugi dacă poți.

– Acolo ați văzut suma?

– Trebuia măcar 700, dar 700 nu putea? Erau alții cu alte prețuri. Și eu cred că 700-800… Mai multișor. Săracu… ce o sa facă cu atât?

Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Nouă persoane sunt vizate în cauză, printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții de nivel gimnazial și liceal, un șef al unei instituții preșcolare și mai mulți agenți economici, anunță Procuratura Anticorupție.

SURSA: anticoruptie.md