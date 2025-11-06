Lucrările de amenajare a sensului giratoriu din orașul Drochia, care au costat 2,99 milioane de lei, au fost finalizate cu succes

Administrația Națională a Drumurilor informează că lucrările de amenajare a sensului giratoriu din orașul Drochia au fost finalizate cu succes, informează andsa.md/. Reamintim că lucrările au fost executate pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, la km 32, în conformitate cu Anexa nr. 1 a Programului Fondului Rutier 2025, cu scopul de a îmbunătăți siguranța și fluența traficului rutier în oraș.

Valoarea contractuală a acestora a constituit circa 2,99 milioane lei. Precizăm că sensul giratoriu a fost implementat cu parapete din plastic lestabile de tip New Jersey. În cadrul proiectului, au fost asfaltați aproximativ 4420 m², amenajați 200 metri liniari de trotuar din pavaj, montați circa 45 de indicatoare rutiere și 160 de stâlpi de semnalizare pentru delimitarea sensurilor de circulație, precum și aplicat marcaj rutier pe o suprafață de 654 m².

De asemena, a fost amenajată o trecere pietonală nouă, dotată cu zonă de refugiu pentru siguranța pietonilor. Acum, cei peste 20 mii de locuitori ai orașului Drochia, precum și toți participanții la trafic care tranzitează zona, beneficiază de un sens giratoriu modern și sigur, care asigură fluența circulației și sporește siguranța pietonilor. Administrația Națională a Drumurilor continuă implementarea măsurilor de îmbunătățire și sporire a siguranței rutiere pe drumurile publice naționale, cu scopul de a crea un sistem rutier sigur, eficient și sustenabil pentru toți utilizatorii.