Întâlnire cu scriitoarea Viorica Nagacevschi la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca

Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca invită publicul la o întâlnire de suflet cu scriitoarea Viorica Nagacevschi, în cadrul Programului Național „Acces la cultură 2025”, derulat sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova și a Bibliotecii Naționale. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Literatura care vindecă – între suferință și lumină”, promite o oră de emoție, poezie și dialog despre puterea cuvântului, sensibilitate și credință.

Întâlnirea va avea loc pe 14 noiembrie 2025, ora 11.00, în incinta Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu” din Soroca, str. Alexandru cel Bun, nr. 25. „Cărțile care ating sufletul nu se citesc doar cu ochii, ci se simt cu inima”, afirmă Viorica Nagacevschi, scriitoare cunoscută pentru profunzimea și sinceritatea creațiilor sale.

Evenimentul face parte din inițiativa „Cartea – care unește punți spre valorile europene”, destinată promovării culturii și lecturii ca formă de conexiune între oameni.


