Cornelia Scînteian din satul Voloave este una dintre câștigătoarele concursului foto „Like, comment & Share pentru tinerii care văd lumea altfel!”

Vadim Șterbate
Cornelia Scînteian din satul Voloave, raionul Soroca, despre care am scris anterior, este una dintre câștigătoarele concursului „Like, comment & Share pentru tinerii care văd lumea altfel!”. Adolescenta a câștigat pentru fotografia „Umbra violenței” o cameră foto instant cu care-și va dezvolta aptitudinile de fotograf.

Echipa AO Audiviz a anunțat recent cei 5 câștigători ai concursului de fotografie, parte din atelierul desfășurat în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025. În această perioadă tinerii cu deficiențe de auz din Bălți, Soroca, Fălești și Cahul au surprins lumea așa cum o simt: sincer, profund și cu ochi de artist. Au mai fost premiați Xenia Ivaschiv și Eugen Pitsul din Bălți, Iulian Babira din Cahul și Sofia Borlodean din Făleși.

