Truc simplu din bucătărie: Cum să scapi de gheața din congelator cu ajutorul uleiului

În multe locuințe, gheața care se formează în congelator este o problemă constantă. Stratul albicios care acoperă pereții nu doar că reduce spațiul util, dar face aparatul să consume mai multă energie electrică. În timp, acest lucru afectează calitatea alimentelor și aduce facturi mai mari.

Deși frigiderele moderne au sisteme no-frost care previn aceste neplăceri, numeroase gospodării folosesc încă aparate mai vechi. La acestea, fenomenul apare din cauza umidității. Pungile cu alimente desfăcute sau cutiile fără capac permit apei să se evapore, iar aburul se transformă rapid în cristale de gheață. Pe măsură ce stratul crește, aerul rece circulă mai greu și congelatorul este forțat să lucreze mai intens.

Metoda clasică de rezolvare rămâne dezghețarea aparatului, urmată de ștergerea și uscarea pereților interiori. Totuși, există și un truc casnic mai puțin cunoscut, dar foarte eficient. Tot ce ai nevoie este o sticlă de ulei sau o bucată de unt. După ce ai golit și curățat congelatorul, aplică un strat foarte subțire de ulei pe pereți. Grăsimea creează o peliculă care împiedică umezeala să se lipească direct de suprafață. În acest fel, formarea gheții este mult încetinită, iar curățările devin mai rare.

Rezultatele sunt vizibile dacă respecți și câteva reguli simple. De exemplu, este important ca alimentele să fie depozitate în pungi sau recipiente etanșe, pentru a nu lăsa abur să circule liber. Totodată, ușa frigiderului trebuie verificată să se închidă bine, iar mâncarea fierbinte nu ar trebui pusă niciodată în congelator. Aburul rezultat din răcirea acesteia condensează imediat și se transformă în gheață.

Acest truc nu înlocuiește complet dezghețarea periodică, dar ajută să prelungești intervalul dintre două curățări. Mai mult, aparatul va funcționa mai ușor, ceea ce înseamnă un consum mai mic de energie și, implicit, facturi reduse. Într-o perioadă în care prețul curentului este o grijă pentru multe familii, o soluție atât de simplă și la îndemână merită încercată.

Uleiul din cămară, folosit zilnic în bucătărie, se dovedește astfel util și pentru întreținerea frigiderului. Un gest mic, dar care poate face o diferență mare pentru confortul de acasă.