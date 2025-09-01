Tragedie la intrarea în Cosăuți: Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident

Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:00, la intrarea în localitatea Cosăuți, din raionul Soroca, scrie pulsmedia.md
Șoferul mașinii a fost preluat de un echipaj medical, în stare gravă, și a fost transportat la Spitalul raional Soroca, unde din nefericire a decedat la scurt timp după internare.
Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.