Tragedie la intrarea în Cosăuți: Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident

De către
OdN
-
0
226

 Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:00, la intrarea în localitatea Cosăuți, din raionul Soroca, scrie pulsmedia.md

 Potrivit surselor, preliminar s-a stabilit că un tânăr în vârstă de 25 de ani, în timp ce conducea cu viteză excesivă un automobil de marca BMW, ar fi pierdut controlul volanului, iar mașina a derapat de pe traseu și s-a răsturnat de mai multe ori. În urma accidentului, pasagerul, un bărbat în vârstă de 46 de ani, a decedat pe loc până la venire ambulanței.

Șoferul mașinii a fost preluat de un echipaj medical, în stare gravă, și a fost transportat la Spitalul raional Soroca, unde din nefericire a decedat la scurt timp după internare.

Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.


Articolul precedentStructura anului școlar 2025-2026: de la A la Z
Articolul următorDrumuri, spitale și școli europene în Moldova – investiții care schimbă viața oamenilor
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.