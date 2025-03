„Toți suntem diferiți!” – Copiii Soare, în centrul unui eveniment de suflet la Drochia

Ziua de 21 martie curent, a fost una memorabilă pentru comunitatea drochiană. Pe platforma pietonală a Consiliului Raional Drochia s-a desfășurat un eveniment emoționant și plin de bucurie – flash mob-ul, dedicat Zilei Mondiale a Sindromului Down, cu genericul „#Toți suntem diferiți!”. Această sărbătoare, organizată de Asociația Obștească „Femeia de Azi”, în colaborare cu Consiliul Raional Drochia și alte instituții locale, a marcat o premieră pentru orașul Drochia, reunind comunitatea într-un spirit de solidaritate și incluziune.

Alături de familiile, din localitățile raionului, care au copii cu sindromul Down, au fost prezenți elevi, profesori, părinți, funcționari publici, evenimentul fiind onorat de prezența oficialităților: Vasile Cemortan, președintele raionului Drochia, Tatiana Botnar și Igor Jidraș, vicepreședinți, consilieri raionali; șefii Structurilor Teritoriale Asistență Socială și Asistență Psihopedagogică, Direcția Educație, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din oraș, Centrului de Creație a Copiilor și Centrului de Tineret Drochia, Consiliul Raional al Tinerilor Drochia.

Startul evenimentului a fost marcat de o compoziție coregrafică, plină de culoare, susținută de ansamblul de dansuri „Gaudeamus”, ghidat de Lucia Enachii.

Evenimentul a debutat cu un discurs emoționant, în care Diana Russu, fondatoarea AO „Femeia de Azi”, a subliniat importanța zilei și necesitatea de a susține persoanele cu sindromul Down.

Momentele de recunoștință și apreciere au fost marcate de discursurile partenerilor implicați și oficialităților, inclusiv Vasile Cemortan, președintele raionului Drochia, care a menționat în discursul său despre semnificația și importanța acestui eveniment pentru cumunitatea drochiană, despre angajamentul autorităților de a susține incluziunea copiilor cu sindrom Down, de a le asigura accesul la educație de calitate și la servicii sociale adaptate nevoilor acestora.

Participanții au avut ocazia să se implice în diverse activități interactive și creative, precum ateliere de desen, pictură pe față și un traseu simbolic cu 21 de pași. Desenele realizate cu ciorapi multicolori au adăugat o notă specială evenimentului, simbolizând diversitatea și unicitatea fiecărei persoane. S-au implicat activ și instituțiile de învățământ din oraș, Centrul de Creație a Copiilor, care au venit să marcheze Ziua Mondială a Sindromului Down, cu lucrări handmade în culorile galben și albastru. Olga Cernobai-Cichir, specialistă în lucrul cu tinerii de la Centrul de Tineret Drochia, a fost cea, care a venit cu ideea de a realiza un flash mob, cu susținerea AO „Femeia de Azi”, această idee luând amploare, transformând evenimentul într-o sărbătoare de zile mari, reușind să înscrie o filă memorabilă în istoria comunității drochiene.

Programul artistic a fost unul variat și captivant, cu momente muzicale și dansuri, oferite de copiii Centrului de Creație Drochia: grupul „Vavis-Studio”, condus de Vasile Rusu, Ansamblul de dansuri „Gaudeamus”, condus de Lucia Enachii, Ansamblul de dansuri din Pelinia, ghidat de Daniela Țurcanu și un flash mob inedit, prezentat de un grup de tineri de la Consiliul Raional al Tinerilor. Evenimentul a fost moderat cu multă inspirație de Ala Bugai, coordonatoarea HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor și membră AO „Femeia de Azi”, care a menționat despre unicitatea acestui eveniment, desfășurat în premieră pentru comunitatea drochiană.

În raionul Drochia sunt 11 copii cu sindromul Down, iar cei veniți la sărbătoare au fost din or. Drochia, s, Sofia, Palanca, Zgurița, Dominteni și Nicoreni. Copiii s-au bucurat de multe surprize frumoase: de jucării moi din partea Bibliotecii Publice Șuri, directoare Doinița Stamati, ea fiind și membră AO „Femeia de Azi”, cărți cu program de reabilitare, pentru părinții copiilor cu Sindromul Down, oferite ca donație din partea AO Prietenamea, fondatoare Ludmila Adamciuc – organizație neguvernamentală care se ocupă de drepturile persoanelor cu Sindromul Down, din municipiul Chișinău. Copiii s-au bucurat și de surprize gustoase din partea Brutăriei „Pâine Domnească”, care le-au oferit câte o pizza caldă.

Diana Russu, președinta AO „Femeia de Azi” a oferit diplome de gratitudine, în semn de recunoștință și apreciere, persoanelor și instituțiilor care au contribuit la succesul evenimentului, partenerilor și susținătorilor acestei cauze nobile: Vasile Cemortan, președintele raionului Drochia; Consiliul Raional al Tinerilor din Drochia, președintă Adriela Bejenari; Centrul de Creație a Copiilor Drochia, directoare Tamara Cucuietu; HUB-ul Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, coordonatoare Ala Bugai; Direcția Educație, șefă Rodica Ojovan; Structura Teritorială Asistența Socială, șefă Gabriela Cumpătă; Structura Teritorială de Asistență Psihopedagogică Drochia, șefa Galina Chistrea; Biblioteca Publică Șuri, directoare Doinita Stamati; Olga Cernobai-Cichir, specialistă în lucru cu tinerii, coordonatoare a Consiliului de Tineret, Centrul de Tineret Drochia; IP Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu – Hasdeu” director Iurie Melinte; IPLT „Ștefan Cel Mare”, directoare Svetlana Capcelea; Liceul Rus N3, directoare Valentina Melinte; IP Gimnaziul nr. 2, or. Drochia, directoare Liliana Bînzari; IPLT „Mihai Eminescu”, director Sergiu Vrabie; Ansamblul de dansuri Pelinia, conducător Daniela Țurcanu; Ansamblul de dansuri „Gaudeamus”, conducător artistic Lucia Enachii; Grupul vocal „Vavis-Studio”, Centrul de Creație a Copiilor, conducător Vasile Rusu; Tamara Balan, susținătoarea AO „Femeia de Azi”.

Evenimentul s-a încheiat cu un dans tematic emoționant, cu ciorapi colorați și simbolul soarelui, urmat de ridicarea pancartelor și scandarea „Toți suntem diferiți!”. Atmosfera generală a fost una de bucurie, emoție și solidaritate, oferind copiilor cu sindromul Down și familiilor lor o zi de neuitat și promovând un mesaj puternic de incluziune și respect pentru diversitate.

Ziua Mondială a Sindromului Down se sărbătorește în fiecare an la data de 21 martie, cu scopul de a spori gradul de conștientizare cu privire la sindromul Langdon-Down, ce provine de a numele medicului englez John Langdon Haydon Down, primul care a descris acest sindrom în 1866, aproape cu 100 de ani înainte ca cromozomul suplimentar să fie descoperit.

Prin urmare, această zi este o oportunitate minunată de a sensibiliza opinia publică cu privire la problemele persoanelor diagnosticate cu sindromul Down și, astfel, de a combate discriminarea acestora.

Se pare că această zi frumoasă, cu mult soare, a fost luminată și de prezența acestor copilași, oferind sărbătorii mai multă culoare, dăruind celor din jur zâmbete, pline de bunătate, grație cărui fapt ei sunt numiți copiii – soare.

Ioana BOLEA, membră HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia