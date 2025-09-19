Topul celor mai bine plătite locuri de muncă din Republica Moldova

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a făcut public topul celor mai bine plătite locuri de muncă disponibile în Republica Moldova. Persoanele care caută un job pot găsi salarii între 10.000 și 50.000 de lei, în funcție de poziție și companie.

Cea mai mare ofertă este pentru postul de director la compania „Covoare-Ungheni”, cu salariu de până la 50.000 de lei. Alte joburi atractive includ: mașinist în construcția căilor ferate (20.000–30.000 lei), medic specialist (22.300–28.200 lei), maistru în construcții (20.000–28.000 lei) și macaragiu (23.000–25.000 lei).

Lista ANOFM cuprinde 100 de oferte de muncă disponibile în mai multe orașe, printre care Chișinău, Bălți, Ungheni, Cimișlia și Hâncești.

Această inițiativă oferă oportunitatea de a găsi un job bine plătit și de a accesa informații actualizate despre piața muncii din țară.