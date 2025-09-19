Cursul valutar pentru 19 septembrie: Euro se apropie de 19,50 lei

Banca Națională a Moldovei a afișat astăzi, 19 septembrie, noile cotații valutare. Moneda europeană rămâne cea mai puternică în raport cu leul moldovenesc și înregistrează o creștere ușoară.

Astfel, un euro este cotat la 19,4978 lei, cu aproape 1 ban mai mult față de ziua precedentă. Dolarul american urcă și el, ajungând la 16,4733 lei, după o creștere de 0,0069 lei.

Lira sterlină continuă să se mențină la cel mai înalt nivel dintre principalele valute, atingând 22,4867 lei, ceea ce reprezintă o apreciere de peste 2 bani.

Leul românesc urmează aceeași tendință, fiind cotat astăzi la 3,8471 lei, după o creștere de 0,0014 lei. În schimb, hrivna ucraineană este singura monedă care a înregistrat o scădere minoră, ajungând la 0,3993 lei.


