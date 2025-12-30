„Te grăbești la băut, la Soroca?” sau „Eu sunt din vie”. Chicu, cu replici acide în plenul Parlamentului

Proiectul de lege cu privire la voluntariat a stârnit reacțiile acide ale deputatului fracțiunii Alternativa, Ion Chicu. „Te grăbești la băut la Soroca?”, s-a adresat acesta unui coleg din fracțiunea PAS. În lanțul de replici a intervenit președintele Parlamentului, Igor Grosu. „Eu îs din jie”, i-a aruncat replică Chicu.

Inițial, Ion Chicu a ținut să întrebe de ce inițiativa cu privire la voluntariat s-ar referi doar la tineri. Răspunsul autorilor proiectului de lege, însă, pare să nu-l fi mulțumit pe deputat, transmite agora.md

În procedura de vot, Chicu a demarat un schimb de replici cu un alt deputat. „Te grăbești la băut, la Soroca? Stai și ascultă la ședință”, a exclamat acesta în adresa deputatului.

Intervenția lui Igor Grosu nu s-a lăsat așteptată. „Sunteți foarte frustrat. Domnul deputat Babici a făcut mai mult voluntariat decât unii care se dau mari susținători ai voluntariatului”, a exclamat președintele Parlamentului.

„Îs din jie”, a continuat Chicu. „Sunt și alții din jie, dar se controlează. Să nu cădeți din vie în sticlă”, i-a spus în replică Grosu.