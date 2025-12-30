Cum se sărbătorește Revelionul în diferite țări ale lumii: o noapte cu mii de tradiții

De la focuri de artificii spectaculoase până la ritualuri vechi de secole, Revelionul este sărbătorit diferit în fiecare colț al lumii, dar cu același scop: întâmpinarea noului an cu speranță, noroc și bucurie. Modul în care oamenii marchează trecerea dintre ani reflectă istoria, cultura și valorile fiecărei societăți, transformând noaptea de 31 decembrie într-un adevărat spectacol global.

Australia – primul „La mulți ani” al planetei

În Sydney, Revelionul începe mai devreme decât oriunde altundeva. Celebrul port devine scena unuia dintre cele mai urmărite focuri de artificii din lume, admirate de milioane de oameni, atât la fața locului, cât și la televizor. Petrecerile în aer liber, muzica live și atmosfera de festival definesc începutul noului an australian.

Statele Unite – numărătoarea inversă de la Times Square

În New York, miezul nopții este marcat de coborârea celebrei „mingi” din Times Square. Evenimentul adună sute de mii de oameni și este transmis în direct în întreaga lume. Americanii își petrec Revelionul la petreceri private, concerte sau în marile piețe urbane, punând accent pe distracție și socializare.

Japonia – liniște, reflecție și tradiție

În Japonia, Revelionul are un caracter mai solemn. La miezul nopții, templele budiste bat clopotele de 108 ori, un ritual menit să alunge dorințele rele și să purifice spiritul. Familiile petrec timp împreună, mănâncă preparate tradiționale și încep anul într-o atmosferă de calm și introspecție.

Spania – 12 boabe de struguri pentru noroc

În Spania, una dintre cele mai cunoscute tradiții de Revelion presupune consumul a 12 boabe de struguri, câte una pentru fiecare bătaie a ceasului la miezul nopții. Ritualul simbolizează norocul în fiecare lună a anului ce urmează și este practicat atât în piețe publice, cât și în familie.

Brazilia – alb, flori și dorințe la ocean

Pe plajele din Rio de Janeiro, Revelionul este o explozie de culoare și energie. Oamenii poartă haine albe, simbol al păcii, și aruncă flori în ocean pentru a atrage norocul. Sărbătoarea combină muzica, dansul și tradițiile afro-braziliene, transformând noaptea într-un adevărat carnaval.

Scoția – Hogmanay, una dintre cele mai vechi tradiții

În Scoția, Revelionul, cunoscut sub numele de Hogmanay, este marcat prin parade cu torțe, cântece tradiționale și petreceri care durează mai multe zile. Un obicei popular este „first footing” – prima persoană care intră într-o casă după miezul nopții, aducând simbolic noroc pentru noul an.

Un început diferit, aceeași speranță

Deși tradițiile diferă semnificativ de la o țară la alta, Revelionul rămâne un moment universal de reflecție și reînnoire. Fie că este sărbătorit cu artificii, ritualuri spirituale sau mese în familie, începutul noului an aduce peste tot aceeași dorință: un viitor mai bun.