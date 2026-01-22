Tăiere ilegală de arbori la Cosăuți: intervenție promptă a inspectorilor de mediu și Poliției de Frontieră

În cadrul unei razii comune desfășurate împreună cu angajații Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, inspectorii de mediu din Soroca au depistat și documentat un caz de tăiere neautorizată a arborilor în localitatea Cosăuți.

În urma acțiunilor de control și a măsurilor investigative întreprinse, s-a stabilit că un locuitor al satului Cosăuți a tăiat ilegal 8 arbori de specia arțar din pădurea aflată în gestiunea administrației publice locale Cosăuți, fără a deține acte permisive, informează ipm.gov.md

Pe acest caz a fost întocmit proces-verbal cu privire la contravenție, în conformitate cu prevederile Codului Contravențional al Republicii Moldova, fiind aplicată amendă contravențională, precum și calculat prejudiciul cauzat mediului înconjurător.

Totodată, masa lemnoasă obținută în mod ilicit urmează să fie transmisă administrației publice locale Cosăuți, conform procedurilor legale.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reiterează importanța respectării legislației de mediu și atenționează că tăierile ilegale de arbori aduc prejudicii semnificative ecosistemelor și comunităților locale. Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare.