Fără huliganism la Soroca – Inspectoratul de Poliție desfășoară zilnic activități de patrulare

De către
OdN
-
0
44

Pentru menținerea ordinii publice și prevenirea cazurilor de huliganism, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Soroca desfășoară zilnic activități de patrulare, monitorizare și prevenire în zonele publice și cu aflux sporit de persoane.

 Huliganismul afectează siguranța și liniștea comunității. Îndemnăm cetățenii să adopte un comportament responsabil, să respecte normele legale și să evite orice acțiuni care pot perturba ordinea publică.
În cazul în care sunteți martorii unor fapte antisociale, vă rugăm să anunțați imediat Poliția. Implicarea fiecăruia dintre noi contribuie la un oraș mai sigur.
Împreună pentru o comunitate liniștită și protejată!

  • ETICHETE
  • VC
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

