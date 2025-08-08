Tableta de vineri: În ajunul alegerilor parlamentare, „DESPRE SPERMATOZOIZII LUI ELTON JOHN” și „BĂRBAȚII NEAMULUI” / VIDEO

Intuiam eu, și nu doar eu, că actuala campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie va fi dată naibii, dar ceea ce se întâmplă în societatea moldovenească depășește cele mai sumbre așteptări. Mai mulți politicieni și-au pus efectiv poalele în cap și asmuță alegătorii slabi de fire și săraci, mai mult la figurat decât la propriu, la vorbe și acțiuni care sunt pasibile de ocară publică, cel puțin și la responsabilitate penală, dacă legile nu ar fi scrise decât pe hârtie.

Și aceasta se întâmplă până la declanșarea campaniei electorale oficiale când, cred eu, vor fi trecute toate barierele decenței și mai multă lume politică va arde puținele poduri care au mai rămas și nu va lăsa loc pentru „bună ziua”. Or, până a vorbi despre aceste metamorfoze care ne fac de rușine în fața întregii lumi aș vrea să vorbesc puțin despre un eveniment, care nu aș dori să-l consider tardiv, care a avut loc recent și care mai dă o șansă electoratului pro-european.

Este vorba despre crearea Blocului Unirii Naționale (BUN), o nouă alianță politică de dreapta care, oficial își propune să unească toate forțele pro-românești într-o listă electorală comună, promovată sub criterii de integritate, profesionalism și devotament față de idealul reunificării Republicii Moldova cu România, iar mai pe înțelesul tuturor are drept scop unirea sub o umbrelă politică a tuturor celor cărora Maia Sandu le stă ca un os în gât și spun aceasta fără ironie și sarcasm, dar ca o constatare a ceea ce se întâmplă în societate. Acest bloc face apel sincer și responsabil către toate partidele și formațiunile politice euro-unioniste, precum și către candidații independenți care împărtășesc valorile naționale și europene să nu disperseze votul unionist, să promoveze valorile democratice, statul de drept și parcursul european al Republicii Moldova.

În postura mea de unionist convins nu pot decât să salut apariția acestei construcții politice și să-m exprim speranța că lucrurile se pot remonta și în al doisprezecelea ceas și că mai mulți alegători au așteptat crearea unul astfel de bloc. Chiar dacă BUN nu se regăsește și nu se va regăsi, cu siguranță, în următoarele sondaje de opinie, acesta ar putea fi cazul când buturuga mică răstoarnă carul mare. Încrederea mea vine din simplul motiv că electoratul pro-european din Republica Moldova, care constituie circa 60 la sută, este unul elevat și conștient și, implicit, nu poate merge la formațiunile anti-europene, dar…mai sunt și din acei supărați pe PAS și personal pe președinta Maia Sandu, acei care doreau/doresc să-și dea votul pentru o formațiune cu șanse reale de accedere în legislativ. Cu tot respectul, dar concurenți electorali precum Blocul Împreună sau Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, nu vor putea depăși calificativul „și altele” și orice vot acordat lor ar însemna să torni apă la moara celor care plătesc mult și bine pentru a ne arunca în brațele ursului lihnit de foame și, din această cauză, mai periculos decât oricând.

Apropo, despre Maia Sandu. Doamna președintă a devenit, cu părere de rău „ciuca bătăilor”, deși aceste alegeri nu sunt despre Maia Sandu, iar ura unor „bărbați ai neamului” care, se părea că și-au turnat tot veninul la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut depășește orice imaginație. Ba mai mult, fanteziile unor frustrați cu acte în regulă sunt demne de analiza psihiatrilor, care sunt în căutarea clienților pentru Casele de nebuni decât a analiștilor politici. Trâmbița recent, un ditamai ex-vice-premier, că Maia Sandu a decis că alegătorii care și-au vândut voturile să fie condamnați la 15 ani de închisoare, ceea ce este exagerat de mult. Trebuie să fii total sărit de pe fix ca să arunci cu astfel de aberații – în primul rând, nu președinta republicii decide care trebuie să fie pedeapsa aplicată celor care și-au vândut votul și, în al doilea rând, acest fost om de stat, cu părul sur, dar cu mintea în cur, pardon, care are, cu siguranță, nepoți la studii în Uniunea Europeană, dar nu la Vorcuta sau Magadan înțelege foarte bine că vinderea-cumpărarea voturilor înseamnă întoarcerea noastră în întuneric pe totdeauna, ceea ce este, la o adică, incomparabil cu pedeapsa aplicată celor care încalcă legea, indiferent cât de mare n-ar fi aceasta. Sau, să zicem, cum să interpretezi altfel decât o aiureală totală răspândirea, de către unii „bărbați ai neamului”, care își merită locul la coșul de gunoi al istoriei, dar nu în parlament și care nu sunt nici la nivelul degetului mic de la piciorul stâng al Maiei Sandu, a informației precum că aceasta ar fi cumpărat, cu 400 de mii de dolari, spermă de la vedete gay – Ricky Martin, Elton John, Neil Patrick?

Și încă ceva. Condamnarea la ani grei de închisoare a bașcanei Evghenia Guțul a stârnit nemulțumirea mai multor „moraliști și apărători ai drepturilor omului” de pe malurile Bâcului și Moscovei, primii reprezentați de „cheia de biserică și neprihănitul” Vasile Tarlev, căruia îi stătea bine la naftalină, dar nicidecum pe la tribune, iar cei de la Kremlin de porta voce a lui Putin, Dmitri Pescov care, vedeți Dumneavoastră, a sesizat încălcarea drepturilor omului la Chișinău, dar nu a observat bârna din propriul ochi – arestarea unor băbuțe care fluturau cu niște stegulețe mici pe care scria „PACE”…

În fine. Multe am văzut și am auzit până acum, dar și mai multe ne mai așteaptă, în această campanie electorală. Mama prostiei este mereu însărcinată, iar săptămânile care vin sunt propice pentru nașterea a tot feluri de aberații. În aceste condiții nu ne rămâne decât să facem diferențele care sunt la suprafață și care nu cer un efort mental deosebit – noi cu Dumneavoastră am urcat în pomul plin de fructe, care se numește Uniunea Europeană și urmează doar să le culegem și să le mâncăm sănătoși.