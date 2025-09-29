„Sunete din străbuni pentru glasuri de azi” – o lecție de suflet la Gimnaziul Pelinia

Elevii din I.P. Gimnaziul Pelinia, raionul Drochia, au trăit o adevărată călătorie în timp prin activitatea cultural-educativă „Sunete din străbuni pentru glasuri de azi”.

Copiii au pășit cu emoție în universul cald al bunicilor, vizitând expoziția „Acasă la bunici”. Printre covoare și prosoape țesute cu grijă, obiecte vechi și povești ascunse în lăzile de zestre, elevii au descoperit frumusețea unei vieți simple, dar pline de sens.

Inspirați de acest tablou autentic, micii participanți au readus la viață cântecele copilăriei de altădată și versuri încărcate de blândețe, transmise din generație în generație. Prin glasurile lor curate, tradiția a prins din nou viață – autentică, vie și emoționantă.

Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor implicați, subliniind că educația prin tradiție rămâne puntea care unește generațiile peste timp.