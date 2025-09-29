Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a marcat Ziua Limbilor Europene

Pe 26 septembrie, elevii și profesorii Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca au celebrat Ziua Limbilor Europene, eveniment dedicat diversității lingvistice și culturale a continentului. Cu peste 200 de limbi europene, dintre care 24 recunoscute ca oficiale în Uniunea Europeană, această zi subliniază importanța comunicării, a toleranței și a respectului reciproc între popoare.

„Cunoașterea mai multor limbi înseamnă nu doar o comunicare mai ușoară, ci și deschiderea către alte culturi, tradiții și identități”, au menționat cadrele didactice, accentuând rolul limbilor ca punți între oameni. Prin activități educative și momente culturale, elevii au fost încurajați să descopere frumusețea limbilor, să fie curioși și să continue să învețe. Ziua Limbilor Europene rămâne un prilej de a celebra patrimoniul comun și de a contribui la o Europă mai unită și mai tolerantă.


