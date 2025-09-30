L-a cunoscut în microbuzul Chișinău-Soroca, dar a dispărut la fel de repede cum a apărut în viața ei…

De către
OdN
-
0
406

Uneori, viața scrie scenarii mai captivante decât orice film. Era o seară obișnuită de toamnă, o femeie a urcat într-un microbuz care pleca din Soroca spre Chișinău. Drumul promitea să fie unul liniștit, însă o întâlnire neașteptată i-a schimbat ritmul inimii.

În salon se afla un bărbat trecut de 40 de ani, cu alură prietenoasă și zâmbet cald. Purta o geacă portocalie, blugi albaștri și adidași albi. Atunci când i-a oferit un loc lângă el, conversația a venit de la sine. Glume simple, schimburi de priviri și chiar un tort „Poveste” a devenit pretextul pentru a rupe gheața. Din vorbă în vorbă, s-au trezit discutând despre lucruri banale, dar cu o naturalețe rar întâlnită între doi necunoscuți.

Pe drum, șoferul a anunțat că va duce pasagera până la destinația dorită, la marginea orașului. Bărbatul se pregătea să coboare, dar atunci când femeia i-a spus că mai merge câteva stații, a ales să rămână. Semn că nu dorea să lase firul conversației să se piardă. A lăsat să se înțeleagă că ar vrea să o cunoască mai bine.

Atunci, femeia — poate din timiditate, poate din teamă — a rostit o minciună: că acasă o așteaptă un soț. Auzind aceste cuvinte, bărbatul a cerut șoferului să oprească, s-a ridicat și, cu un simplu „scuze”, a coborât. Microbuzul și-a continuat drumul, dar în sufletul femeii a rămas un regret apăsător. Nu avea soț. Iar sinceritatea ar fi putut schimba povestea.

În doar câteva clipe, oportunitatea unei posibile legături s-a stins la fel de repede cum se sting luminile unui oraș privit prin geamul unui autobuz. Câteva secunde după plecare, femeia a întrebat șoferul dacă știe ceva despre necunoscutul călător. Răspunsul a fost scurt: urcase din zona autogării. Nimic mai mult.

Astfel, povestea a rămas suspendată între adevăr și regret. Un bărbat anonim, o femeie care și-a dorit să-și retragă vorbele, și o întâlnire pe care destinul pare să o fi scris doar pe jumătate. Dacă bărbatul se regăsește în această istorisire, este rugat să revină cu un mesaj.


Articolul precedent„Sunete din străbuni pentru glasuri de azi” – o lecție de suflet la Gimnaziul Pelinia
Articolul următorÎn ultima zi de septembrie prețul la benzină și motorină crește
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.