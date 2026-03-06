Știați că aparatele lăsate în priză continuă să consume energie chiar și atunci când nu le folosiți?

De către
OdN
-
0
10

Sfatul de vineri

  Televizoarele, încărcătoarele, laptopurile sau alte dispozitive conectate la priză continuă să folosească energie, chiar dacă nu le utilizați. Acest consum „în așteptare” poate crește factura de electricitate cu până la 5–10%.

  Deconectarea aparatelor atunci când nu sunt folosite sau utilizarea unei prize cu întrerupător este un gest simplu care reduce consumul inutil și ajută la economii pe termen lung.
  În fiecare vineri revenim cu recomandări practice și ușor de aplicat, care vă ajută să reduceți risipa de energie și să faceți gospodăria mai eficientă și mai confortabilă.
Seria „Sfatul de vineri” face parte din campania „Comunități eficiente – comunități reziliente”, realizată de PNUD în comunitățile partenere, în cadrul proiectului „Comunități reziliente prin abilitarea femeilor”, implementat cu sprijinul Suediei și Norvegiei.
SURSA: Primăria municipiului Soroca

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentCumpărând ghiocei, pe acostamentul traseului național Chișinău-Soroca, km.37-39, contribui indirect la distrugerea lor
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.