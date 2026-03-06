Știați că aparatele lăsate în priză continuă să consume energie chiar și atunci când nu le folosiți?

Sfatul de vineri

Televizoarele, încărcătoarele, laptopurile sau alte dispozitive conectate la priză continuă să folosească energie, chiar dacă nu le utilizați. Acest consum „în așteptare” poate crește factura de electricitate cu până la 5–10%.

Deconectarea aparatelor atunci când nu sunt folosite sau utilizarea unei prize cu întrerupător este un gest simplu care reduce consumul inutil și ajută la economii pe termen lung.

În fiecare vineri revenim cu recomandări practice și ușor de aplicat, care vă ajută să reduceți risipa de energie și să faceți gospodăria mai eficientă și mai confortabilă.

Seria „Sfatul de vineri” face parte din campania „Comunități eficiente – comunități reziliente”, realizată de PNUD în comunitățile partenere, în cadrul proiectului „Comunități reziliente prin abilitarea femeilor”, implementat cu sprijinul Suediei și Norvegiei.