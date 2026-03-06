Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est + AO Angelus Soroca = Parteneriat pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijiri palliative

 Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est a încheiat un acord de colaborare cu AO Angelus Soroca, în vederea dezvoltării și consolidării Serviciului de îngrijiri paliative implementat de organizație.

Acest parteneriat are ca scop îmbunătățirea accesului persoanelor care au nevoie de servicii de îngrijiri paliative, precum și acordarea suportului necesar. Prin eforturi comune, instituțiile își propun să contribuie la creșterea calității serviciilor oferite și la susținerea persoanelor aflate în situații dificile.
Împreună, ne dorim să aducem mai mult sprijin, empatie și grijă în comunitate.
SURSA: Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est

