Cumpărând ghiocei, pe acostamentul traseului național Chișinău-Soroca, km.37-39, contribui indirect la distrugerea lor

Odată cu venirea primăverii renaște buna dispoziție, renasc speranțele, renaște natura și odată cu ea apar Ghioceii (Galanthus nivalis), considerați simbolul primăverii, fiind printre primele flori care apar, adesea prin zăpadă, marcând sfârșitul iernii și venirea căldurii. Aceștia sunt cunoscuți din cele mai vechi timpuri, fiind apreciați pentru delicatețea lor.

Ghiocelul nu este doar un simbol al primăverii, ci și o verigă importantă în ecosistem, oferind hrană timpurie insectelor polenizatoare și contribuie la menținerea biodiversității pădurilor. Prin colectarea ghioceilor cu tot cu bulb, planta nu mai are posibilitatea să se regenereze, astfel, an de an, zonele unde odinioară creșteau covoare albe de ghiocei devin tot mai sărace.

În Codrii Orheiului practic nu mai avem poienițe cu ghiocei, care ar bucura privirea cu frumusețea și gingășia lor, dar prezența lor în special pe acostamentul traseului național Chișinău-Soroca, km.37-39 este faptul aducerii din alte localități, din alte raioane sau se vând florile care cresc la ei în curțile particulare.

Inspectorii de mediu din Orhei atenționează faptul că plantele efemere sunt extrem de sensibile și nu se merită să le curmăm viața, deoarece își pierd valoarea în câteva zile, mai ales colectate deteriorând rădăcinile.

Cumpărând aceste buchețele de flori, se contribuie indirect la distrugerea lor, căci unde nu este cerință nu este nici ofertă. Atât timp cât sunt încurajate acțiunile de colectare și comercializare a Ghioceilor, acest flagel nu v-a fi stopat.