Statul va acorda în anul viitor mai mulți bani pentru asistența medicală și medicamente compensate

Comisia parlamentară pentru protecție socială, sănătate și familie va propune Legislativului spre examinare proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru 2026. Documentul prevede creșteri semnificative pentru asistența medicală și pentru compensarea medicamentelor, menținând în același timp valoarea primei fixe de asigurare la 12 636 de lei, comunică moldpres.md

Potrivit proiectului, veniturile FAOAM pentru 2026 sunt estimate la 18,83 miliarde de lei, cu 8,3% mai mult decât în 2025, iar cheltuielile se estimează la 19,217 miliarde de lei, cu 10,5% mai mult decât anul curent.

Din fondul de bază de 18,66 miliarde de lei, cea mai mare sumă – 8,98 miliarde de lei, este destinată asistenței medicale spitalicești, cu o creștere de 4,3% față de 2025.

Alte alocări importante includ: 3,9 miliarde de lei pentru asistența medicală primară, cu o creștere de 14,1%; 1,74 miliarde de lei pentru asistența medicală specializată de ambulatoriu, inclusiv serviciile stomatologice; 2,01 miliarde de lei pentru serviciile de asistență medicală prespitalicească de urgență.

Cheltuielile pentru medicamente și dispozitive medicale compensate vor crește cu 19,3%, depășind 1,43 miliarde de lei, iar 95,22 milioane de lei vor fi alocate pentru extinderea listei de medicamente și dispozitive compensate, pentru ca mai mulți pacienți să aibă acces la tratament.

Fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale este estimat la 340,2 milioane de lei, din care 240,2 milioane de lei vor fi utilizate pentru reparații capitale la Institutul de Medicină Urgentă, Institutul de Cardiologie, Institutul Mamei și Copilului, Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” și Institutul Oncologic.

Pentru 2026, fondul asigurării obligatorii de asistență medicală va înregistra un deficit de 385,2 milioane de lei, care va fi acoperit din soldul mijloacelor financiare existente.