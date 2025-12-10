Datoriile vamale pentru mașinile cu numere străine vor fi șterse. Care este procedura

Guvernul vine cu o soluție mult așteptată pentru zeci de mii de moldoveni care au introdus în țară mașini cu numere străine și nu au reușit să închidă legal regimul vamal. Executivul a aprobat astăzi, prin aviz favorabil, un pachet de amendamente care permite ștergerea tuturor datoriilor și penalităților acumulate pentru autoturismele aflate în această situație, contra unei taxe fixe de 40.000 de lei.

Măsura se aplică tuturor vehiculelor personale introduse în Republica Moldova până la 1 iulie 2025, care au depășit termenul de 180 de zile de admitere temporară și au rămas în țară, au fost dezmembrate sau vândute la piese, transmite stiri.md cu referire la ziar.md

Ce oferă această amnistie vamală

Regimul de admitere temporară se închide definitiv;

Toate datoriile vamale restante (TVA, accize, taxe de mediu) sunt anulate;

Sunt șterse penalitățile și majorările de întârziere, indiferent de mărimea lor;

Proprietarul nu mai trebuie să obțină acte suplimentare pentru înmatriculare – relevant în special pentru mașinile care nu mai există fizic sau nu mai circulă.

Perioada de aplicare a mecanismului: 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2027.

Procedura este simplificată:

Depui o declarație pe proprie răspundere sau acte care demonstrează că automobilul a fost dezmembrat ori distrus;

Achiți 40.000 de lei la Serviciul Vamal;

Dosarul este închis definitiv — fără alte somații, amenzi sau procese-verbale.

Totuși, autoritățile precizează că persoanele care au achitat deja sume mai mari de 40.000 de lei în baza deciziilor de regularizare nu vor primi diferența înapoi.

Fenomenul mașinilor cu numere străine lăsate în curți, dezmembrate sau vândute la piese, fără închiderea legală a procedurilor vamale, a generat timp de ani întregi un volum mare de datorii și litigii. Prin această amnistie, Guvernul intenționează să închidă definitiv un capitol complicat atât pentru cetățeni, cât și pentru instituțiile statului.