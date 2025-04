Soția deputatului Bolea spune că informațiile din presă despre presupusa violență în familie ar fi false: „Este o campanie de discreditare”

Rodica Bodian, soția deputatului Vasile Bolea (foto facebook), despre care presa a scris că ar fi fost agresată, iar cazul a fost semnalat la Poliție de unul dintre feciorii săi, neagă că a fost bătură și spune că informațiile din media ar fi false și că fac parte dintr-o campanie planificată de discreditare a parlamentarului. Anterior, într-un prim mesaj postat pe Facebook, soția deputatului a recunoscut că a fost o ceartă în familie. Mai mulți internauți presupun că al doilea mesaj postat de Rodica Bodian ar putea fi scris sub presiune.

„În legătură cu recentele informații din mass-media despre presupusa „agresiune” din partea soțului meu, declar oficial: această informație este FALSĂ. În cei 17 ani de viață împreună, soțul meu nu a recurs niciodată la violență fizică asupra mea. Tensiunea emoțională resimțită în acea zi, dacă a existat, poate fi atribuită contextului personal în care mă aflam.

Nu am fost supusă violenței, nu am solicitat un ordin de protecție și nu am depus mărturie la poliție. Emiterea ordinului de protecție a fost pentru mine o surpriză neplăcută. Avocații noștri analizează deja din punct de vedere juridic acțiunile organelor de poliție în această situație, în vederea contestării acestora.

Solicit mass-mediei să dezmintă informațiile false răspândite. Îndemn pe toată lumea să se abțină de la speculații suplimentare pe acest subiect. Sunt convinsă că aceste publicații fac parte dintr-o campanie planificată de discreditare a soțului meu.

În același moment, încă ieri am depus o declarație la poliție privind închiderea cazului, întrucât apelul a fost efectuat din greșeală de copilul nostru”, a scris Rodica Bodian, pe pagina sa de Facebook.

Amintim că în seara zilei de 25 aprilie mai multe medii de infoprmare au scris cu referire la Ziarul de Gardă că deputatul Vasile Bolea și-a fi agresat soția și că Poliția ar fi emis ordin de restriție pentru agresor, adică ordonanță de protecție pentru victimă, după ce unul dintre copiii familiei ar fi alertat Serviciul 112.

