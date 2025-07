Ce le-a plăcut cel mai mult sorocenilor în Franța? Mărturii de Ziua Națională a Franței

Astăzi, 14 iulie, Franța sărbătorește Ziua Națională – o zi care amintește de începutul Revoluției Franceze din 1789 și care, de-a lungul timpului, a devenit simbolul valorilor de libertate, egalitate și fraternitate. Cu această ocazie, am decis să aflăm de la câțiva soroceni – stabiliți în Franța sau care au vizitat această țară – ce i-a impresionat cel mai mult în „Hexagon”.

„Franța m-a impresionat prin eleganța locurilor”

„Franța m-a impresionat prin eleganța locurilor, de la străzile pariziene până la satele liniștite din Provence. Mi-au plăcut mult oamenii – calmi, rafinați și mereu atenți la detalii. Mâncarea e un deliciu, cu brânzeturi, croissante și deserturi care chiar au gust special. Atmosfera are un farmec aparte, greu de descris.” – spune Mariana Selitra.

„Cel mai mult îmi plac boulangeriile”

„Încă de când eram la colegiu, niciodată nu m-am gândit că voi ajunge să văd și eu Turnul Eiffel. Și totuși, iată că de patru ani sunt stabilită aici. Cel mai mult îmi plac boulangeriile, mai ales pâinea caldă și crocantă, scoasă proaspăt din cuptor, care imediat mă duce cu gândul acasă.” – mărturisește Verginia Cetulean.

O excursie de neuitat în Paris

„Noi am fost în Paris și mi-a plăcut foarte mult, în primul rând, arhitectura. Ceea ce ține de arhitectură, asta e ceva deosebit. Clar lucru, este foarte important simbolul Franței, Turnul Eiffel, și mai ales noaptea.

Eu am avut ocazia să mă ridic noaptea în vârf și să admir orașul. Vreau să vă zic că e ceva deosebit tot. Și ceilalți am avut excursie cu vaporul pe Sena.

Exact, a fost o experiență deosebită. Și foarte mult mi-a plăcut transportul public – metroul. Este foarte bine gândit. Metroul practic ajunge în orice colț al Parisului și este foarte ușor și rapid. Iată chestia aceasta chiar mi-a plăcut foarte mult și nu trebuie să stai în ambuteiaje, este mai convenabil de mers cu metroul.” – povestește Vasile Baș.

Experiență profesională și descoperiri culturale

„Am vizitat Franța în 2019 prin intermediul proiectului Soludarité Laïque, schimb de experiență dintre cadrele didactice ce predau limba franceză.

Am vizitat cele mai frumoase locuri din Paris, deoarece am fost unica din acea echipă care am fost cazată în Paris pe parcursul a trei săptămâni. Mi-a plăcut Parisul cu toate curiozitățile sale, bucătăria franceză, grădini botanice, piețe de flori, oameni mereu zâmbitori.

În urma vizitelor în câteva școli, am observat o regulă care mi-a plăcut: în timpul pauzelor, toți elevii sunt în curtea școlii, însoțiți de o persoană care se ocupă cu ei, îi supraveghează, iar profesorul, în acel timp, fie își pregătește următoarea lecție, fie se relaxează în „cancelarie”, sală pentru profesori care este bine dotată.

Parisul este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din lume, dar experiența vizitatorilor variază foarte mult. Pentru unii, este orașul visurilor, plin de romantism, artă și istorie. Pentru alții, însă, poate fi o experiență obositoare, scumpă. Dar totuși, Franța rămâne o destinație unică, care nu trebuie ratată.” – spune Maia Raileanu.

„Viața m-a dus acolo unde doar visam – la Paris”

„Fiind elevă și mai târziu studentă, visam cu ochii deschiși la Paris, la Turnul Eiffel și la farmecul Franței. Nici nu bănuiam atunci că viața mă va purta acolo, pentru ani buni, că îmi voi întemeia o familie și că acolo se vor naște copiii mei.

Franța este o țară frumoasă, bogată în istorie, cultură și monumente impresionante. Cât timp nu ești acolo, îți imaginezi că vei vizita tot ce se poate vizita, că vei merge din excursie în excursie. Dar, odată ce ajungi să locuiești, cu tot ce înseamnă rutina zilnică și provocările vieții, îți dai seama că timpul zboară și vezi mai puțin decât ai fi crezut. De multe ori, doar după ce pleci, realizezi câte locuri ai ratat și cât de repede au trecut anii.

Îmi amintesc cu emoție prima Zi Națională a Franței trăită la Paris 14 iulie 2004, când cerul era brăzdat de avioane care desenau în fum tricolorul francez. Oamenii cântau în cafenele, baruri, pe străzi – toți păreau uniți, bucuroși, patrioți. Parisul era plin de viață și, deși multicultural, în acea zi toți arătau respect pentru Franța.

Acum douăzeci de ani, orașul părea mai curat, mai elegant. Pe străzi răsunau cântecele lui Édith Piaf, Mireille Mathieu sau Joe Dassin – tot ce învățasem cândva, trăiam în realitate. O civilizație care m-a marcat profund. Din păcate, în timp, prezența masivă a străinilor și a emigranților a lăsat și urme mai puțin plăcute, iar unele colțuri de frumusețe s-au pierdut în dezordine. Dar, când mergi undeva ca turist, alegi să vezi partea frumoasă – pentru că de urât ne lovim oricum și acasă.

Cei peste 15 ani trăiți și munciți în Franța mi-au lăsat multe amintiri, unele grele, altele foarte frumoase. Dacă aș avea ocazia să mă întorc, m-aș plimba din nou prin toate locurile cunoscute… și aș descoperi și ce nu am reușit să văd.

Vive la France!” – spune Viorica Bejan.

Franța – simbol al libertății și al sprijinului pentru Moldova

„Am avut ocazia de mai multe stagieri deja în Franța. Am fost și în Besançon, am fost și la Nisa acum doi ani de zile. Și vreau să spun că este o experiență foarte frumoasă. Noi am avut și cursuri de formare cu formatori anume nativi din Franța, care au avut un impact pozitiv asupra formării noastre ca profesori, mai ales cei care predau în clasele bilingve.

Am avut marea fericire să lucrez în proiectul claselor francofone, fiindcă pentru mine personal Franța rămâne mereu un simbol al libertății, egalității și fraternității. Franța își aduce o contribuție foarte mare în dezvoltarea țării noastre, în dezvoltarea democratică și, să zic așa, în parcursul european al Republicii Moldova. De aceea, noi susținem acest proiect.

Avem și fericita ocazie să participăm astăzi la sărbătoarea festivă. Poporul francez este deschis pentru colaborare, pentru susținerea noastră, ca țară – Republica Moldova. Avem relații foarte bune și acest lucru ne bucură.

Vreau să spun că anul acesta, în anul de învățământ, chiar am avut și un proiect STEM, pe care l-am realizat împreună cu alți colegi din liceul nostru. Am fost susținuți de administrație, de domnul Baș, care ne-a oferit posibilitatea să procurăm materiale, să prezentăm un proiect de caritate la nivel național. Am fost anume moderați de un formator francez nativ, ne-a spus ce cursuri de formare să urmăm, cum să facem, cum să prezentăm și așa mai departe și am avut un rezultat foarte frumos la sfârșitul anului de învățământ, în luna mai. Noi suntem șapte licee din Republica Moldova care sunt implicate în acest proiect și ne-am prezentat foarte bine.” – a împărtășit Ludmila Baș.

Astfel, sorocenii care au avut contact cu această țară – fie ca turiști, fie ca rezidenți sau colaboratori în proiecte, Franța rămâne un simbol al rafinamentului, al libertății și al unui viitor european comun.