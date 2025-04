Soroceanul Sergiu Lazarencu la București: „Mulțumim pentru prietenia sinceră și sprijinul constant pe care România îl oferă R. Moldova”

La invitația președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, împreună cu un grup de primari a vizitat ieri Palatul Cotroceni din Bucureşti. „I-am mulțumit domnului președinte pentru prietenia sinceră și sprijinul constant pe care România îl oferă Republicii Moldova”, afirmă Lazarencu, transmite moldpres.md

„În ultimii trei ani, cu sprijinul domnului Bolojan, am implementat două proiecte importante în suburbiile municipiului Chișinău: în comuna Băcioi am construit un Parc Public cu un teatru de vară, iar recent, la Stăuceni, am inaugurat un Centru Cultural Multifuncțional. Astăzi, mai mult ca oricând, este esențial să fim uniți și să ne implicăm cu toții pentru ca România să continue ferm pe drumul său european. Dacă România va merge înainte, vom merge înainte cu toții”, scrie ministrul Mediului pe o reţea de socializare.