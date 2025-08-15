Soluții eficiente de transport și mutări în Moldova și internațional

Într-o lume în care mobilitatea și logistica sunt esențiale pentru viața de zi cu zi, Relocare.MD se impune ca un partener de încredere pentru toți cei care caută servicii profesionale de mutare și transport. Cu o experiență consolidată, compania oferă soluții complete pentru persoane fizice, companii și instituții, asigurând o mutare rapidă, sigură și fără stres.

Servicii complete adaptate fiecărei nevoi

Relocare.MD nu se limitează la simpla transportare a obiectelor – oferim o abordare integrată a procesului de relocare. Indiferent că este vorba despre apartamente, birouri sau obiecte speciale, fiecare etapă este gestionată cu maximă atenție:

Mutări rezidențiale și corporative în Chișinău și în întreaga țară.

Transport de mobilă, electrocasnice, echipamente medicale sau industriale.

Manipulare profesionistă pentru obiecte voluminoase și fragile (piane, seifuri, bancomate).

Servicii de transport internațional.

Debarasarea mobilierului vechi și eliminarea deșeurilor.

Personal calificat și echipamente de ultimă generație

Fiecare proiect este realizat de o echipă de manipulanți instruiți, pregătiți să gestioneze orice provocare. Relocare.MD asigură:

Ambalare profesională cu materiale sigure și rezistente.

Demontarea și remontarea mobilierului la destinație.

Transportul obiectelor grele pe scări sau în spații cu acces limitat.

Eliminarea responsabilă a ambalajelor și resturilor.

Logistică eficientă susținută de flota proprie

Flota companiei include vehicule adaptabile pentru diverse tipuri și volume de marfă. Camioanele acoperă capacități de la 1,5 până la 5 tone, iar serviciile pot fi tarifate la kilometru sau pe oră, în funcție de necesitățile clienților.

Avantajele colaborării cu Relocare.MD

Experiență solidă în domeniul logistic și al relocărilor.

Flexibilitate în programări și execuție.

Soluții rapide, personalizate, fără costuri ascunse.

Echipamente moderne pentru manipularea obiectelor fragile.

Respect pentru timpul și bunurile clienților.

Proces clar și organizat

De la primul contact până la finalizarea mutării, echipa Relocare.MD oferă suport constant: