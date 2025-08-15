PIB pe cap de locuitor: Republica Moldova – 8.260 de dolari, Luxemburg – 140.940 de dolari

Republica Moldova se situează pe unul dintre ultimele locuri în Europa în ceea ce privește Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, potrivit datelor publicate de Fondul Monetar Internațional (FMI) pentru anul 2025, scrie bani.md

Conform clasamentului, Moldova are un PIB pe cap de locuitor de 8.260 de dolari, ceea ce o plasează mult sub media europeană și departe de economiile din regiune. Țara este devansată de state precum Albania (10.530 USD), Serbia (14.170 USD) sau România (21.420 USD), și se află în aceeași categorie cu economii precum Belize sau Marshall Islands.

În Europa, doar Ucraina (6.260 USD) și câteva state din Balcanii de Vest și Caucaz au indicatori comparabili sau mai mici. La nivel global, Moldova ocupă locul aproximativ 90 în topul PIB-ului pe cap de locuitor.

Pentru comparație, liderii clasamentului FMI sunt Luxemburg (140.940 USD), Irlanda (108.920 USD) și Elveția (104.900 USD), iar media Uniunii Europene depășește 45.000 USD