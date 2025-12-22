Siguranța din farfurie și ce trebuie să cunoască consumatorul

Într-o societate în care oferta de produse alimentare este tot mai diversă, consumatorul modern își pune întrebări referitor la conținutul și calitatea acestora, în special cu privire la aditivii alimentari și utilizarea lor în industria alimentară.

Pentru a proteja consumatorii, Republica Moldova aplică norme stricte de utilizare a aditivilor alimentari, garantând, astfel, o protecție sporită a sănătății cetățenilor și un comerț echitabil.

Ce sunt aditivii alimentari?

Aditivii alimentari sunt substanțe care, în mod normal, nu se consumă ca alimente în sine și nu se utilizează ca ingrediente alimentare, dar, în cantități foarte mici, au un rol esențial în procesul tehnologic de producere a alimentelor.

De ce sunt utilizați?

Aditivii nu sunt adăugați la întâmplare, ci, în parte, au un rol tehnologic precis, spre exemplu:

Conservanții prelungesc durata de stabilitate la depozitarea produselor alimentare, prin protejarea acestora împotriva deteriorării, cauzate de microorganisme și/sau care previn creșterea microorganismelor patogene.

Emulgatori și Stabilizatori mențin amestecul dintre apă și ulei (ca în maioneză sau înghețată) pentru ca produsul să rămână omogen.

Coloranții se adaugă în produsele alimentare pentru a reda culoare. Există coloranți naturali extrași direct din plante (fructe, legume, rădăcini) sau, în unele cazuri, din surse animale (insecte). Aceștia sunt considerați opțiuni mai sigure și sunt folosiți pe scară largă pentru a oferi culori autentice produselor alimentare și coloranți sintetici.

Iată cei mai importanți coloranți naturali și numerele „E” corespunzătoare, grupați pe culori:

Galben și portocaliu

E100 (Curcumină) – extras din rădăcina de turmeric;

– extras din rădăcina de turmeric; E160a (Beta-caroten) – extrași din morcovi sau alte plante portocalii;

– extrași din morcovi sau alte plante portocalii; E160b (Annatto bixină) – extras din învelișul exterior al semințelor arborelui de annatto (Bixa orellana L.), folosit des pentru a colora brânzeturile în galben-portocaliu

Roșu și Roz

E162 (Roșu de sfeclă) – se obține din rădăcini de soiuri de sfeclă roșie (Beta vulgaris L. var. rubra) prin presarea sfeclei zdrobite până la obținerea sucului. Este foarte popular în iaurturi și înghețată.

se obține din rădăcini de soiuri de sfeclă roșie (Beta vulgaris L. var. rubra) prin presarea sfeclei zdrobite până la obținerea sucului. Este foarte popular în iaurturi și înghețată. E120 (Acid carminic, Carmină) – u n pigment roșu intens, se obține din extractele apoase, alcoolice apoase sau alcoolice din coșenilă, care constă în corpurile uscate ale insectelor-femele Dactylopius coccus Costa. Este foarte stabil, dar evitat de vegetarieni.

n pigment roșu intens, se obține din extractele apoase, alcoolice apoase sau alcoolice din coșenilă, care constă în corpurile uscate ale insectelor-femele Dactylopius coccus Costa. Este foarte stabil, dar evitat de vegetarieni. E163 (Antociani) – pigmenți extrași din coaja strugurilor, afine, mure sau varză roșie. Culoarea lor variază de la roșu la violet/albastru în funcție de aciditatea produsului.

Verde și Albastru

E140 (Clorofile)- pigmentul verde natural din se obțin prin extracție cu solvent din specii de plante comestibile, iarbă, lucernă și urzică.

Maro și Negru

E150 (Caramel): Obținut prin încălzirea zahărului. Există mai multe tipuri (E150a, b, c, d), fiind cel mai utilizat colorant în băuturile de tip cola și patiserie.

Atenție mare la coloranții sintetici! Produsele alimentare care conţin unul sau mai mulţi dintre următorii coloranţi alimentari: galben portocaliu (E 110), galben de chinolină (E 104), carmoizină (E 122), roşu allura (E 129), tartrazină (E 102), roşu ponceau 4R (E 124), vor avea înscrise pe etichetă următoarele informaţii suplimentare: „denumirea sau numărul E al colorantului (coloranţilor): poate afecta negativ activitatea copiilor şi atenţia acestora”.

De reținut!

Un aditiv alimentar poate fi utilizat doar dacă se include în lista aditivilor alimentari admiși pentru utilizare în produsele alimentare și condițiile de utilizare stabilită de Ministerul Sănătății și doar dacă îndeplinește următoarele condiții:

1.Conform dovezilor științifice disponibile, nu pune nici o problemă de siguranţă pentru sănătatea consumatorului la dozele propuse;

Există o necesitate tehnologică suficientă care nu poate fi satisfăcută prin alte metode realizabile, din punct de vedere economic şi tehnologic; Utilizarea să nu inducă în eroare consumatorul.

Operatorii din domeniul alimentar sunt obligați să indice pe etichetă toți aditivi alimentari utilizați în felul următor: denumirea categoriei acestora, urmată de numele specific sau, dacă este cazul, de numărul E. (de exemplu Colorant Beta-caroten sau Colorant E160b )

ANSA subliniază că aditivii autorizați, nu prezintă pericol pentru sănătatea consumatorilor atunci când sunt respectate nivelurile maxime admise de utilizare. Cu toate acestea, consumul frecvent de produse alimentare intens procesate, care conțin un număr mare de aditivi, pot avea efecte nedorite, în special, asupra copiilor și persoanelor sensibile.

În acest context, ANSA recomandă consumatorilor:

să citească cu atenție eticheta produselor alimentare;

să limiteze consumul de alimente ultraprocesate;

să aleagă produse cu o listă redusă de ingrediente;

să adopte o alimentație variată și echilibrată.

ANSA monitorizează permanent respectarea cerințelor legale privind utilizarea aditivilor alimentari și întreprinde acțiuni de control pentru a asigura protecția sănătății consumatorilor.