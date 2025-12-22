Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media.

De către
OdN
-
0
8

Filmul spune povestea a trei protagoniști care răspund activ acestor provocări. Ciprian, tânăr din satul Șuri, raionul Drochia, și Vladimira, tânără din satul Larga, raionul Briceni, care, în urma unor activități nonformale de educație media desfășurate în cadrul proiectului, au devenit lideri digitali în comunitățile lor și au implementat inițiative de alfabetizare media în școli. O altă protagonistă a documentarului este Liudmila Vornicesco, facilitatoare locală din comuna Ocnița, raionul Ocnița, care a organizat „șezători media” pentru adulții din comunitatea sa.

Prin exemple concrete din școli și din comunități, documentarul arată cum poate fi recunoscută și combătută dezinformarea prin gândire critică, dialog și implicare civică. Producția evidențiază rolul tinerilor și al adulților în consolidarea rezilienței informaționale și promovează educația media ca răspuns esențial la amenințările informaționale din Republica Moldova.

Documentarul este realizat de DVV International Moldova, în parteneriat cu Asociația Presei Independente (API) și Centrul Media pentru Tineri (CMT), cu asistența financiară a Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.


Articolul precedent„Dalbe sărbători, anul 2026″ – să nu permitem tradițiilor să dispară
Articolul următorSiguranța din farfurie și ce trebuie să cunoască consumatorul
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.