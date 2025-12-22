Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media.

Filmul spune povestea a trei protagoniști care răspund activ acestor provocări. Ciprian, tânăr din satul Șuri, raionul Drochia, și Vladimira, tânără din satul Larga, raionul Briceni, care, în urma unor activități nonformale de educație media desfășurate în cadrul proiectului, au devenit lideri digitali în comunitățile lor și au implementat inițiative de alfabetizare media în școli. O altă protagonistă a documentarului este Liudmila Vornicesco, facilitatoare locală din comuna Ocnița, raionul Ocnița, care a organizat „șezători media” pentru adulții din comunitatea sa.

Prin exemple concrete din școli și din comunități, documentarul arată cum poate fi recunoscută și combătută dezinformarea prin gândire critică, dialog și implicare civică. Producția evidențiază rolul tinerilor și al adulților în consolidarea rezilienței informaționale și promovează educația media ca răspuns esențial la amenințările informaționale din Republica Moldova.

Documentarul este realizat de DVV International Moldova, în parteneriat cu Asociația Presei Independente (API) și Centrul Media pentru Tineri (CMT), cu asistența financiară a Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.